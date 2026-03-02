Preguntan a Ana Belén si el cine es política y, una vez más, es tan clara como firme: de Goya
"Si todos intentáramos tener cada vez un poquito menos de miedo...".
¿El cine es política? La actriz Ana Belén ha respondido a esta pregunta y, una vez más, ha sido tan clara y firme a la hora de expresar su opinión sobre la actualidad y su perspectiva del mundo de la cultura y la política.
Lo ha hecho en una entrevista en elDiario.es con motivo de su regreso al cine con el estreno de Islas, donde interpreta a una actriz en el Hotel Paradise. Hoy en día se cuestiona mucho sobre si el cine es política y si habría que expresarse abierta y francamente a la hora de opinar sobre ciertos temas.
La actriz, tajante, no duda ni un poco: "Hay cosas que no son ni discutibles, son lo que son. Entonces destaca el término genocidio: "Es que no hay otra palabra, cuando es un genocidio no hay que ponerle otra palabra".
Posicionarse o no, esa es la cuestión
Sobre prosicionarse con respecto a otras guerras, se pregunta: "¿Por qué no con respecto a lo que está ocurriendo en Gaza? Porque claro, ha ocurrido, ya ha ocurrido, ¿no? Un acuerdo de paz, pero, ¿qué paz si siguen matando gente?".
"Cuando dicen: no, no hay que meterse en política... Pero es que no es política, esto es algo que lo estás viendo. Y qué es política y qué no es política. Todo. Tú y yo estamos aquí sentados, desde que nos levantamos", ha mencionado.
Ana Belén entiende el "miedo", incluso "en vida del dictador, donde realmente muy complicado, pero ahí estuve militando en el Partido Comunista, porque sentí que era lo que yo tenía que hacer, que DEBÍA hacer".
"Y claro que había miedo, muchísimo miedo, eso sí que era un miedo importante", ha rematado.
¿Miedo a ser encasillada como una actriz politizada?
La actriz ha sido cristalina a la hora de responder esta pregunta en la citada entrevista: "No, y eso que yo empecé a trabajar con la dictadura. Vi morir al dictador, llegó la transición y la democracia. Si todos intentáramos cada vez tener un poquito menos de miedo, pero es difícil en esta época, es complicado".