Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Preguntan a Ana Belén si el cine es política y, una vez más, es tan clara como firme: de Goya
Virales
Virales

Preguntan a Ana Belén si el cine es política y, una vez más, es tan clara como firme: de Goya

"Si todos intentáramos tener cada vez un poquito menos de miedo...".

Juan De Codina
Juan De Codina
La actriz Ana Belén en una imagen de archivo durante el photocall de la presentación de 'Islas'.
La actriz Ana Belén en una imagen de archivo durante el photocall de la presentación de 'Islas'.Pablo Cuadra (Getty Images)

¿El cine es política? La actriz Ana Belén ha respondido a esta pregunta y, una vez más, ha sido tan clara y firme a la hora de expresar su opinión sobre la actualidad y su perspectiva del mundo de la cultura y la política. 

Lo ha hecho en una entrevista en elDiario.es con motivo de su regreso al cine con el estreno de Islas, donde interpreta a una actriz en el Hotel Paradise. Hoy en día se cuestiona mucho sobre si el cine es política y si habría que expresarse abierta y francamente a la hora de opinar sobre ciertos temas.

La actriz, tajante, no duda ni un poco: "Hay cosas que no son ni discutibles, son lo que son. Entonces destaca el término genocidio: "Es que no hay otra palabra, cuando es un genocidio no hay que ponerle otra palabra".

Posicionarse o no, esa es la cuestión

Sobre prosicionarse con respecto a otras guerras, se pregunta: "¿Por qué no con respecto a lo que está ocurriendo en Gaza? Porque claro, ha ocurrido, ya ha ocurrido, ¿no? Un acuerdo de paz, pero, ¿qué paz si siguen matando gente?".

"Cuando dicen: no, no hay que meterse en política... Pero es que no es política, esto es algo que lo estás viendo. Y qué es política y qué no es política. Todo. Tú y yo estamos aquí sentados, desde que nos levantamos", ha mencionado.

Ana Belén entiende el "miedo", incluso "en vida del dictador, donde realmente muy complicado, pero ahí estuve militando en el Partido Comunista, porque sentí que era lo que yo tenía que hacer, que DEBÍA hacer".

"Y claro que había miedo, muchísimo miedo, eso sí que era un miedo importante", ha rematado.

¿Miedo a ser encasillada como una actriz politizada?

La actriz ha sido cristalina a la hora de responder esta pregunta en la citada entrevista: "No, y eso que yo empecé a trabajar con la dictadura. Vi morir al dictador, llegó la transición y la democracia. Si todos intentáramos cada vez tener un poquito menos de miedo, pero es difícil en esta época, es complicado".

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Virales