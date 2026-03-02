Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El Getafe prende la liga: Gana en el Bernabéu ante un Madrid desquiciado y hace más líder al Barça
Los de Bordalás completan un gran encuentro defensivo y derrotan al Madrid por 0-1 tras un golazo por la escuadra de Satriano.

Israel Molina Gómez
Los jugadores del Getafe celebran su victoria a la finalización del encuentro correspondiente a la jornada 26 de Laliga EA Sports
Se puso líder el Madrid hace quince días y se le acabó la chispa, la alegría, los goles y hasta el fútbol, como quien dice. Dos derrotas en poco más de una semana devuelven la situación al punto de partida, con el Barça cuatro puntos por delante y un millón de dudas, de incógnitas y de miedos para el equipo blanco, que ofreció una mala imagen ante el Getafe y acabó perdiendo por 0-1 ante el enfado de un Bernabéu que silbó al equipo en diferentes momentos.

Se vio desde el inicio que no sería un día fácil en la oficina de Chamartín. El Getafe tiene esas cosas tan de Bordalás en las que sabes que, o encarrilas pronto el duelo, o tendrás que picar piedra durante muchos minutos. Pudo pasar si Vinicius hubiera embocado a gol un claro mano a mano que tuvo tras error de la zaga blanquiazul, pero ahí emergió una de las figuras del partido, el portero David Soria, que desvío esa a córner y unas cuantas más. 

Pitos en el Bernabéu 

No tuvo su noche el Madrid, no, pero al margen de su demérito hay que poner el foco en el gran trabajo de un Getafe que no escatimó un esfuerzo ni un metro por recorrer. Encontró un golazo, pero se enrocó en un trabajo perfecto y el Madrid apenas pudo encontrar respuestas. Las ocasiones fueron escasas y el público señaló a varios de sus jugadores: hubo pitos notables para Huijsen o para Mastantuono.

Y pese al dominio territorial, el aumento de intensidad y el arrebato, no encontró soluciones el equipo de Arbeloa, que también sale tocado de esta derrota. Pese a encerrar al Getafe según mermaron sus fuerzas, el arreón madridista no le dio para que al rival le temblasen las piernas. Entre un disparo blando de Thiago en el minuto 51 antes de abandonar al partido hasta una mano salvadora de Soria a un cabezazo de Rodrygo, transcurrieron 29 minutos sin disparos a puerta.

Se le complica, aún más, la liga al Madrid

Puso el Madrid, por tanto, más corazón que fútbol. Hubo más queja contra el arbitraje que calidad con balón y una falta de contundencia defensiva alarmante. Una reducción de variedad ofensiva que acabó desatando los silbidos de la grada. Del orgullo nacieron los últimos intentos, de un arranque de Carreras que permitió el chut a Soria de Mastantuono y un mal remate de Rodrygo de cabeza antes de adentrarse en su enésima crisis del curso impulsada por un Getafe que ya acaricia la permanencia con su mutación.

Derrota dura para el Madrid, que compromete mucho sus opciones en la liga; se queda a cuatro puntos del Barça, que es partido y medio, la plantilla parece no dar mucho más de sí, Mbappé no termina de recuperarse de su lesión y las preguntas y las dudas parecen azotar la mente de cualquier madridista. La liga toma un nuevo rumbo y el Barça sale como claro vencedor de este fin de semana.

