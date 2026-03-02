Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
¿Dónde está Netanyahu?: Alemania dice que solo le han pedido estacionar su avión
¿Dónde está Netanyahu?: Alemania dice que solo le han pedido estacionar su avión

El Gobierno alemán asegura que el primer ministro israelí no está en dicha aeronave en el aeropuerto de Berlín, a pesar de confirmar las imágenes que circulan como la pólvora. ¿Un mandatario con orden de detención de la Corte Penal Internacional se ha marchado a Europa en pleno ataque contra Irán?

Antón Parada
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un fotomontaje de archivo, caracterizado como Wally.EL HUFFPOST

En medio de la carnicería resultante de las oleadas de bombardeos de la operación bautizada como Furia Épica -los ataques conjuntos de EEUU e Israel contra Irán que ya suman más de medio millar de muertos, según la Media Luna Roja-, ha brotado una pregunta. ¿Cuál es el paradero de uno de los mayores actores políticos de este conflicto y líder de una de las partes? En otras palabras, ¿dónde está el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu?

Desde este fin de semana, comenzaron a circular numerosas informaciones en redes de que el avión del mandatario israelí se había pasado varias horas sobrevolando el Mediterráneo, desplazándose hasta Alemania. Posteriormente, algunos medios locales también publicaron imágenes del Boeing 767 de Netanyahu en Berlín.

Es una cuestión que ha levantado malestar, al tratarse de una posibilidad que supondría un nuevo golpe al derecho internacional, al existir una orden de detención contra Netanyahu por parte de la Corte Penal Internacional (CPI). Por presuntos crímenes contra la humanidad y de guerra -Gaza-.

La explicación: "Nos ha pedido estacionar aquí"

La respuesta ha llegado este lunes de la mano del propio portavoz del Ejecutivo germano, Stefan Kornelius, quien ha confirmado que dicha aeronave sí se encuentra en el aeropuerto berlinés, pero asegurando que ni Netanyahu ni ningún otro alto cargo de Israel se encuentra en esta. 

"El Gobierno israelí nos ha pedido estacionar aquí este avión. Hemos aceptado", dijo el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, durante una rueda de prensa en la que la prensa le inquirió por este asunto. Tras insistirle los periodistas, Kornelius concretó que dentro de ese avión hay solo "miembros de la tripulación [de este]".

Con orden de detención de la Corte Penal Internacional

En este sentido, cabe recordar que, desde 2024, sobre Benjamin Netanyahu y su ahora exministro de Defensa Yoav Gallant pesan órdenes de detención por parte del mencionado tribunal con sede en La Haya. Están motivadas por su responsabilidad en la campaña militar sobre la Franja de Gaza, acusándoles de presuntos crímenes contra la humanidad.

Este hecho ha motivado que las voces de activistas propalestinos y de figuras del ámbito del Derecho se hayan levantado en Alemania reclamando conocer si Netanyahu se encuentra en territorio alemán. Una reclamación que juristas como Melanie Schweitzer, han llevado ante la Fiscalía Federal de Alemania. La razón es que en el hipotético caso de que Netanyahu se encontrase en dicho país, las autoridades estarían obligadas a arrestarle, al ser el alemán uno de los 124 estados que reconocen la CPI.

Antón Parada
