Zapatero ante la comisión del 'caso Koldo': "Nunca he tenido relación con Plus Ultra ni nadie me ha pedido nada para la empresa"
Política

Zapatero ante la comisión del 'caso Koldo': "Nunca he tenido relación con Plus Ultra ni  nadie me ha pedido nada para la empresa"

El expresidente ha comparecido este lunes en el Senado donde ha explicado su nula relación con la aerolínea, además de poner sobre la mesa sus labores en Venezuela que han producido la liberación de 100 presos en los últimos años. 

Diego Alonso Peña
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la comisión del 'caso Koldo'.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la comisión del 'caso Koldo'.Europa Press via Getty Images

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha comparecido este lunes en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, citado por el Partido Popular para rendir cuentas sobre su supuesta relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Ante las miradas políticas y mediáticas, Zapatero ha rechazado con firmeza las acusaciones que se le han dirigido y ha tratado de marcar los límites de su intervención desde la primera frase de su declaración. 

"Comparezco, como saben, por deber constitucional y después de no tener cargo público desde hace 14 años", ha afirmado el expresidente, subrayando que su presencia responde únicamente a una obligación legal y no a una responsabilidad política. Ha añadido que la convocatoria, además, emitida con carácter urgente, no especifica el motivo por el que se le requería, y ha querido que conste en acta que "es consciente de sus derechos ante el procedimiento".

Zapatero ha rechazado cualquier relación con la aerolínea Plus Ultra y ha señalado que nunca tuvo trato alguno laboral con la empresa, ni fue facilitador del rescate financiero con fondos públicos concedido en 2021, como se ha llegado a insinuar desde algunos sectores del PP. "Todo lo que se ha dicho de mi relación con Plus Ultra son falsedades", ha sentenciado. 

Sobre su vinculación profesional con la figura del empresario Julio Martínez Martínez —quien está siendo investigado en el marco del caso por sus presuntas relaciones con Plus Ultra y blanqueo de capitales— Zapatero ha admitido que aceptó en su día ser consultor para la empresa Análisis Relevante y el propuso que participara la empresa de sus hijas en labores de márquetin y comunicación. Ha aclarado, además, que percibía por ello 70.000 euros brutos al año, que cotizaba y que su trabajo fue remunerado legalmente. Con ello, ha negado que jamás haya tenido una sociedad propia.

"No he tenido nunca una sociedad. Mi salario es un sueldo de mercado que tiene en cuenta la trayectoria y la capacidad del consultor", ha defendido, rechazando que dichos ingresos se deban a influencias indebidas. El expresidente ha explicado que no tuvo conocimiento del documento con Plus Ultra, y que, en alguna ocasión, Martínez le comentó vínculos de negocios, "pero sin especificar" los mismos.

Correr por las mañanas y Martínez

Zapatero ha puesto en contexto distintos hechos que han circulado: sobre una salida a correr registrada que le harían partícipe en el chivatazo previo a la detención del empresario español, ha señalado que estuvo "corriendo el 8 de diciembre con Julio Martínez en la zona de siempre", y que dicha salida se ha deformado en información "perversa, falsa e indignante". Ha llegado a especificar que aquella carrera fue de "8 kilómetros exactos" y ha matizado que en ningún momento Martínez le entregó "ningún papel"; ironizando incluso con que en su vida ha tenido teléfono prepago y que la zona tenía cobertura, algo que algunos medios negaban para el secretismo de la escena.

Además, ha sido enfático al negar categóricamente que se haya reunido con el exministro José Luis Ábalos para hablar de Plus Ultra. "Jamás me reuní con José Luis Ábalos para hablar con Plus Ultra; la única vez que lo vi fue después del rescate", ha asegurado, rechazando las versiones que sugerían lo contrario.

En este contexto ha criticado también las alusiones políticas que han apuntado a supuestos "chivatazos" de policías, fiscales o jueces como responsables de filtraciones del proceso de detención, advirtiendo que quien dé por buenas esas versiones estaría "acusando a las fuerzas del orden o a la justicia" sin fundamento.

Venezuela y el trabajo que liberó a 100 presos

Aunque no es objeto directo de la comisión, Zapatero ha dedicado parte de su intervención a desmentir bulos sobre sus supuestas actividades en Venezuela. Ha defendido su trabajo como mediador en conflictos que la oposición venezolana le pidió que liderara entre 2016 y 2019, que incluyó más de cincuenta viajes para facilitar el diálogo y conseguir más de 100 liberaciones de presos durante sus años de trabajo. Además, dichos trabajos fueron solicitados por la oposición venezolana. 

Además, el expresidente del Gobierno ha asegurado que no ha percibido "ni un ingreso" por sus trabajos en Venezuela: "Ha sido un esfuerzo ingente de horas, días y noches para que personas salieran de la cárcel".

En relación con figuras del régimen venezolano, ha reconocido una relación de trato con la vicepresidenta Delcy Rodríguez "porque hablo con ella casi todas las semanas", pero ha negado que ello signifique influencia alguna en procesos políticos o financieros vinculados a Plus Ultra. También ha tildado de "patraña absoluta" la versión que vincula un supuesto encuentro con el empresario Aldama, con el que según el expresidente coincidió en un viaje de Miraflores a República Dominicana de hora y media y que ni siquiera recuerda de qué hablaron.

Finalmente, se ha referido a afirmaciones grotescas sobre su persona que han circulado en medios, como las relacionadas con un supuesto comentario del denominado "pollo Carvajal", negando rotundamente que haya tenido relación con esos supuestos comentarios o acusaciones mediáticas. De hecho, el propio Carvajal le dio un manuscrito en el que afirma "jamás haber hecho acusaciones de Zapatero" y vincula todas las falsedades a los medios de comunicación. 

Diego Alonso Peña
Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España.

 

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente...

 

