Ana Iris Simón replica a Ofelia, de 'MasterChef', atrapada en Dubái, por sus críticas a la embajada: "¿Cómo te quejas de una dejación del Estado cuando no quieres que exista el Estado?"

Ofelia Hentschel, concursante de MasterChef 9, está atrapada en Dubái después del bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán. La respuesta fue un ataque contra varios países de Oriente Próximo y como consecuencia se cerró el espacio aéreo de la zona, dejando encerrados a muchos extranjeros que se encontraban en esos países.

Las horas siguiente a escuchar los bombardeos el pasado sábado, Ofelia publicó varios vídeos en sus redes sociales relatando la situación y, en un estado de susto total, criticó al Gobierno, aunque acabó aplaudiendo su trabajo: "Los ciudadanos italianos y franceses están recibiendo respuestas de sus embajadas. La española no habla, no contesta".

Por si fuera poco, pidió que se dejen de pagar impuestos, como ella cuando se mudó a Dubái: "Sigo sin saber nada de la embajada española, una impotencia terrible. No quiero politizar estos temas, pero me mandáis vídeos del presidente con la bici haciendo de influencers mientras nuestros trenes descarrilan, nuestros médicos están saturados y en un país en guerra los turistas no son informados ni desalojados".

Recogida de cable

Finalmente, sí fue contactada por la embajada española y agradeció su trabajo: "Están actualizando constantemente Envían audios tranquilizadores a todas las comunidades españolas que viven en Dubái. Por esa parte, me siento superarropada por España".

De hecho, acaba defendiendo al Gobierno: "Me decís por qué el Gobierno español no nos saca, porque esto es como una guerra y hay isiles en el aire. El ejército español no es quién para sacarnos y no creo que sea seguro hacerlo. Por esa parte, creo que nuestro país lo está haciendo bien".

Tensión con Ana Iris Simón por los "impuestos"

Ofelia protagonizó un momento de tensión con la periodista y escritora Ana Iris Simón, quien le recordaba que la embajada avisa antes de volar que "Emiratos Árabes Unidos es uno de los países más estables y seguros de la zona, si bien a día de hoy, la probabilidad es baja debido a la inestabilidad regional. No puede descartarse por completo: ataques terroristas, disturbios, protestas...".

Contestó Ofelia: "¿Me puedes explicar qué país del mundo recibe 170 misiles y los intercepta todos? Porque no conozco muchos". Ana Iris le recalcó que precisamente aunque sea un país seguro "puede pasar".

El momento más tenso llegó a la hora de hablar sobre los impuestos de España, ya que Ofelia reiteró, como ya hizo en su vídeo, que no están bien distribuidos: "Mira, no me vengas a decir que sufragar o no sufragar que no sabes a dónde están yendo nuestros impuestos, porque se está demostrando que a ver dónde van nuestros impuestos".

Ana Iris replicó de forma inapelable: "Te quejas de una dejación por parte del Estado a la par que reclamas que el Estado no exista, ¿cómo vamos a sufragar los mensajes que te mandan la embajada? ¿Sin impuestos?".

"¿Esta señora de dónde salió?", respondía la gallega. La periodista, impecable, remató: "¿De dónde has salido tú para no saber que hace dos semanas había un ataque anunciado que, a lo mejor, cuando viajas, tienes que ser consciente de la situación geopolítica?".