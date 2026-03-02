Borrell vaticina cuánto puede durar como máximo la guerra de Irán

Josep Borrell, exalto representante para la Unión Europea, ha dado este lunes sus estimaciones de cuánto puede durar el conflicto iniciado con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán de este sábado y al que en las últimas horas se ha sumado Hizbulá con un ataque a Israel desde el Líbano.

En una entrevista en Espejo Público, de Antena 3, ha augurado que el enfrentamiento no durará más de siete días porque "no tiene mucha capacidad de responder", como ha recogido Europa Press. Borrell ha añadido que la capacidad nuclear "es inexistente".

El que fue ministro de Exteriores en España ha explicado que, a su juicio, el conflicto se alargará tanto como pueda "resistir" Irán, pero ha negado que pueda hacer frente a la potencia israelí y norteamericana. "Nadie puede pensar que dure una semana", ha sentenciado.

Borrell también ha estimado que Irán posee unos dos mil o tres mil misiles de largo alcance, "muy pocos", ha considerado, en una guerra como ésta porque "se agotan muy rápidamente".

También ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el único que no "baila el agua" a Trump, al haberse posicionado junto a "la legalidad internacional, no con la ley del más fuerte". Mientras tanto, otros países europeos como Francia, Alemania y Reino Unido han expresado que están dispuestos a atacar Irán para defender sus intereses.

Si el derecho internacional no tiene su importancia, "nos olvidamos ya y decimos que vivimos en la selva", ha advertido.

Según Borrell, "una cosa es criticar, condenar al régimen iraní y otra cosa es aplaudir una acción que se ha hecho manifiestamente sin autorización de Naciones Unidas y no siquiera del propio Congreso americano".

Ha calificado de "tomadura de pelo" el motivo alegado este sábado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para atacar Irán; es decir, impedir un rearme nuclear.