Clasificación de la Kings League tras la jornada 7 y resultados: Casillas, protagonista negativo y un equipo virtualmente eliminado

La jornada 7 de la King's League ha llegado a su fin, y lo ha hecho como uno de los mejores día de competición hasta le momento. La participación de Iker Casillas en el 'circo' de Gerard Piqué, ha supuesto un aliciente que casi nadie ha querido perderse.

Pese a no haber estado acertado, el mero hecho de haberlo visto de corto, ya era un gran atractivo para no despegarse de la pantalla. Sin embargo, la suerte no le ha sonreído y no ha podido celebrar la victoria de su equipo, entre otros motivos, por su 'culpa'.

El ex del Madrid no consiguió detener el penalti de Ibai, al utilizar su Carta Presidente y posteriormente, tampoco logró anotar el suyo. Como consecuencia, su equipo terminó perdiendo el encuentro por 5-2 tras empezar 2-0 arriba.

Resultados de la Jornada 7 de la Kings League

Entre los resultados más llamativos del día se encuentra el 6-2 que endosó en el último duelo de la noche, El Barrio de Adri Contreras a Kunisports, siendo esta la mayor goleada de la jornada.

Otro de los partidos, que ha generado una sorpresa generalizada has sido el 5-2 de Pío (penúltimo) frente a xBuyer, que le sirve a los de Rivers para meterse en la lucha por los play-offs a falta de cuatro jornadas para el final de la competición.

Como nota negativa de la jornada está, una vez más, la derrota del equipo de Gerard Romero, Jijantes, que no han podido con Ultimate Móstoles tras jugar su mejor partido. La derrota por 4-3 les deja con un global de cero victorias y siete derrotas, haciendo prácticamente imposible que puedan estar presentes en los play-offs.

Clasificación de la Kings League tras la jornada 7

La clasificación ofrece pocos cambios respecto a la jornada pasada, con dos equipos compartiendo liderato: Porcinos y Saiyans (6 victorias y 1 derrota) tras sus victorias frente a 1K y Los Troncos.

Exceptuando estos dos equipos, el resto está en un puño, con tan solo dos victorias de diferencia entre el tercero y el décimo, por lo que cualquier 'pinchazo' puede suponer un hándicap difícil de superar.

Así queda la clasificación tras siete jornadas disputadas: