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Mbappé rompe el silencio en pleno Clásico, con 2-0 para el Barça y un 'Hala Madrid' que solo ha servido para incendiar (aún más) las redes
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Mbappé rompe el silencio en pleno Clásico, con 2-0 para el Barça y un 'Hala Madrid' que solo ha servido para incendiar (aún más) las redes

El delantero francés subió una historia a instagram a los 35 minutos de partido cuando su equipo ya perdía claramente ante el eterno rival.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Kylian Mbappé, cariacontecido
Kylian Mbappé, cariacontecidoGetty Images

Ni lesionado ni fuera del estadio mediático. Kylian Mbappé apareció en pleno Clásico… desde Instagram. Y se volvió a liar.

El delantero francés del Real Madrid, que se cayó de la convocatoria apenas minutos antes del partido por unas molestias musculares, publicó una historia viendo el encuentro contra el FC Barcelona y lanzó un mensaje que no tardó en explotar en redes sociales.

"Hala Madrid", escribió el atacante junto a un corazón blanco. Sin embargo, el mensaje no es lo que hizo que se viralizase. Tras semanas tumultuosas en torno al Real Madrid y al propio Mbappé, que el futbolista la publicara a los 35 minutos de partido y con su equipo perdiendo y con claridad por 2-0, desató las risas en el sector azulgrana y la indignación entre el madridismo.

La imagen mostraba a Mbappé siguiendo el Clásico desde casa, pendiente de una noche que terminó viviendo lejos del césped y con miles de aficionados comentando instantáneamente su reacción. 

Una lesión inesperada a última hora

La ausencia del francés pilló prácticamente a todos por sorpresa. Según informó MARCA, Mbappé estaba entrenando con normalidad en Valdebebas y todo apuntaba a que sería titular frente al Barça.

Pero a falta de apenas cinco minutos para terminar la última sesión previa al encuentro, el delantero frenó en seco, notó molestias en los isquiotibiales y abandonó inmediatamente el entrenamiento.

Hasta ese momento, en el cuerpo técnico madridista reinaba el optimismo. Y no era para menos.

Mbappé, además, presentaba números muy buenos ante el Barça: un gol cada 67 minutos frente al conjunto azulgrana. Es cierto que, en cualquier caso, la sensación es de que era un partido casi intrascendente dada la amplia diferencia que los de Hansi Flick tenían con el Real Madrid.

Por eso, su historia de Instagram terminó teniendo todavía más impacto entre los aficionados madridistas, algunos de los cuales interpretaron el mensaje como una forma de seguir empujando al equipo incluso desde fuera y otros muchos, la mayoría, como un desplante más del delantero francés, que vive envuelto más en la polémica que en marcar goles. 

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En cuestión de minutos, las redes se llenaron de capturas, comentarios y reacciones alrededor de una publicación que convirtió a Mbappé en protagonista del Clásico… incluso sin jugarlo.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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