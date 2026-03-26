Ya es oficial: el BOE confirma que las pensiones suben un 2,7% desde enero y las mujeres cobrarán 36,90 euros más al mes como complemento por brecha de género

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el Real Decreto por el que se aprueban la revalorización de las pensiones para el año 2026 y la subida del complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género.

En ese sentido, cabe recordar que el incremento de las pensiones en 2026 se ha calculado realizando la siguiente operación: suma de las cifras de IPC desde diciembre de 2024 a noviembre de 2025 y división del resultado entre 12. De esta forma, las pensiones aumentan en la misma medida que lo hace la inflación. El objetivo es que los pensionistas puedan mantener su poder adquisitivo.

Aplicando esa fórmula, las pensiones en 2026 suben un 2,7% (con carácter retroactivo desde el mes de enero). Esa revalorización "se aplicará a las pensiones de incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva y a las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado, siempre que se hayan causado con anterioridad al 1 de enero del año 2026", tal y como se detalla en el Real Decreto.

Por otro lado, en el mismo texto normativo también se recoge la nueva cifra a la que asciende el complemento con el que cuentan las pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género.

"Con efectos de 1 de enero de 2026, la cuantía del complemento para la reducción de la brecha de género queda establecida en 36,90 euros mensuales", se precisa en Real Decreto publicado este jueves.

Desde la Seguridad Social explican en su sitio web que ese complemento "persigue reparar el perjuicio que han sufrido a lo largo de su carrera profesional las mujeres por asumir un papel principal en la tarea de los cuidados de los hijos que se proyecta en el ámbito de las pensiones".