El único número desde el que te llamará Hacienda para hacer la declaración de la renta

Hacienda permite que presentes la declaración de la renta a través de la modalidad telefónica. De este modo, cuentas con la ayuda de uno de sus agentes para completar el borrador paso a paso y así evitar errores.

Se trata de una buena idea si tu renta es demasiado compleja, por ejemplo, en el caso de que tengas varios pagadores o derecho a unas cuantas deducciones con las que ahorrar dinero. Contar con un agente de Hacienda te aportará más seguridad durante el proceso.

Esta modalidad de la Agencia Tributaria ha sido bautizada como plan 'Le llamamos', y para presentar así la renta tienes que pedir cita previa. Las citas se abrieron el 29 de abril y se cerrarán el 20 de junio. Estas son las vías para solicitarlas:

Pedir cita por internet: en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, entrando en el servicio 'Renta', después en 'Cita previa' y posteriormente en 'Le llamamos'. Tendrás que identificarte con Cl@ve, certificado digital o número de referencia.

en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, entrando en el servicio 'Renta', después en 'Cita previa' y posteriormente en 'Le llamamos'. Tendrás que identificarte con Cl@ve, certificado digital o número de referencia. Pedir cita por teléfono: tienes que llamar a uno de los números habilitados por Hacienda, que son el 91 535 73 26 y el 901 12 12 24.

Tienes hasta el 30 de junio para presentar la renta, sea cual sea la modalidad, a partir de esta fecha se considerará que la entregas fuera de plazo y te enfrentas a posibles sanciones de Hacienda.

Una vez hayas pedido la cita ya sólo tienes que esperar a que la Agencia Tributaria te llame. Serán ellos los que se pongan en contacto. Pero ojo, van a hacerlo desde un número concreto. Merece la pena que lo apuntes para evitar posibles fraudes.

El número desde el que te va a llamar Hacienda

El número que debes apuntar es el siguiente: 913 335 333. La Agencia Tributaria te va a contactar sólo desde ese número.

Si recibes una llamada desde otro contacto y aseguran ser Hacienda, lo más probable es que se trate de un fraude. Por lo tanto, tienes que ignorarlos.

Recuerda evitar también los correos y mensajes sospechosos en los que te piden tus datos personales o bancarios. Ninguna institución va a ponerse en contacto contigo para exigirte esta información mediante un correo. Son tácticas de los ciberdelincuentes para intentar quedarse con tus datos.