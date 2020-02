El gran susto de Adriana Abenia con su hija: "No pude mantener la calma"

Adriana Abenia ha compartido con sus seguidores de Instagram el mal rato que pasó con su hija Luna, de 18 meses, por si su caso podía ayudar a otros padres.

En Instagram Stories la presentadora ha contado que a la 1:30 de la madrugada, mientras veía una serie, escuchó a la niña llorando desconsoladamente: “Me acerco a su habitación y la veo que está golpeándose con los barrotes, rígida completamente, fuera de sí, chillando... no os podéis hacer una idea”.

“No me escuchaba. Diez minutos así, yo casi llorando porque no pude mantener la calma. Trataba de acariciarla pero es que la niña estaba fuera de sí y le dije a Sergio: ’Vámonos al hospital”, continuó relatando.

Por suerte, la historia tuvo pronto final feliz: “Cuando llevábamos aproximadamente tres minutos en el coche reaccionó, me sonrió como si no hubiera pasado nada. No recordaba el episodio”.

Abenia se dio cuenta de que se trataban de terrores nocturnos. “Si os sucede, no es nada grave. Yo tenía miedo porque cuando era chiquitina tenía convulsiones febriles y me quedaba con los ojos en blanco y claro, vi a la niña así y no sabía si tenía algo físico o neurológico”.

Según reconoce, trató de despertar a la niña varias veces, algo que no hay que hacer durante los terrores nocturnos porque no son lo mismo que las pesadillas. La zaragozana compartió además algunos consejos de cómo actuar ante ellos.