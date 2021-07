Albert Pla responde a Pablo Casado y se lleva 1.400 'me gusta' en media hora

El músico Albert Pla ha logrado gran repercusión en las redes sociales con la respuesta que le ha dado en Twitter a Pablo Casado, líder del PP, después de que éste afirmase hace unos días: “En Baleares no habláis catalán, habláis mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterenc”.

“Esta cultura vuestra no es un apéndice de nadie. No sois parte de no sé qué Països Catalans, sois las grandes Islas Baleares admiradas en todo el mundo”, aseguró el dirigente ‘popular’ en un acto este fin de semana.

″¿A quién se le ocurre decir que las Baleares son parte de no sé qué Països Catalans? ¿No han visitado estos pueblos? ¿No han visto estas piedras? ¿Que no han escuchado esta lengua?”, siguió preguntándose.

Tras eso, Albert Pla, fiel a su estilo, ha escrito en Twitter: “Soy Albert Pla y gracias al PP hablo 10 idiomas: Catalán, leridano, valenciano, mallorquín, menorquín, ibizenco, formenterenc, aragonés oriental y andorrano. También chapurreo el castellano. He de practicar lo de las tildes. El curso que viene empiezo con el gerundés”.

En solo media hora, el tuit del músico superaba ya los 1.400 ‘me gusta’.