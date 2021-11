Ayuso se contradice en solo cinco minutos: reprocha un comentario que ella también había hecho

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha contradicho en escasos cinco minutos al hablar sobre la politización de las muertes por coronavirus.

La diputada de Unidas Podemos Alejandra Jacinto le ha reprochado a Ayuso sus palabras en El Hormiguero sobre los fallecidos en las residencias de Madrid. Dijo que “se trató a cada cadáver con cariño, respeto, dolor” y que se ha dedicado una placa conmemorativa a los fallecidos.

″¿Cómo es posible que se hayan quedado sin ejecutar partidas destinadas a a medicamentos y oxígenos en residencias de mayores mientras usted les prohibía ir a hospitales y dejaba morir a más de 8.000 personas encerradas en su habitación?”, ha preguntado Jacinto.

Inmediatamente después ha calificado de “absolutamente miserable” que la presidenta le dijera a Pablo Motos que los cadaveres en Madrid habían sido tratados con cariño. “Cuando no eran cadáveres eran cuando usted les tenía que haber tratado con cariño y con respeto”, ha sentenciado.

Ayuso, en su turno de réplica, le ha afeado que usara las muertes de manera política: “Que utilice la muerte en una pandemia que se ha dado en todo el planeta es normal porque ustedes utilizan la sangre, el dolor y el sufrimiento para hacer siempre política”.

La presidenta ha comentado que por esta razón la formación morada está perdiendo escaños. “La gente ya no se cree nada de Unidas Podemos y de sus partidos satélites, que solo politizan el dolor y nunca arriman el hombro. Parece que se alegran del dolor y de todo lo que ha sucedido en esta comunidad”, ha finalizado.

Sin embargo, cinco minutos antes, Ayuso había querido “recordar a las 25.457 personas fallecidas en Madrid por esta pandemia”.

La ‘popular’ había comentado que Sánchez y su ejecutivo no habían hecho “absolutamente nada”. “Empezando por el exvicepresidente, que se escondió detrás de la coleta para no hacer nada. Y quizás es porque nacieron y se financian donde la vida no vale nada”, había rematado.