Por qué todas las madres deberían envidiar a las madres de los Países Bajos

“Los neerlandeses creen en el enfoque pragmático de ’mimar a la madre”, explica Acosta, que tiene otros dos hijos de 3 y 7 años y escribió a cuatro manos el libro The Happiest Kids in the World: How Dutch Parents Help Their Kids by Doing Less [Los niños más felices del mundo: cómo ayudan los padres neerlandeses a sus hijos haciendo menos]. “Mi kraamverzorgster básicamente me llevó de la mano y me inculcó la filosofía de cuidar primero de mi salud y mis necesidades para cuidar mejor a mis bebés. Mi vínculo con mi enfermera de maternidad fue tan fuerte que se convirtió en una amiga y nos ha cuidado a mí y a mis tres hijos”.

Las madres neerlandesas tienen acceso a todo esto de forma total o casi totalmente subvencionada por su sistema de sanidad universal y cuentan con cuatro meses de baja por maternidad (pagada, se entiende). Esta situación contrasta mucho con la de Estados Unidos, donde las madres tienen que esperar entre cuatro y seis semanas para una primera revisión postparto que el 40% se pierde —posiblemente porque ya han tenido que volver al trabajo—, según el Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Estados Unidos.