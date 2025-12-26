La familia real noruega se pronuncia sobre Marius antes del juicio: el rey Harald acierta y Mette-Marit de Noruega ajusta cuentas y se defiende: "Me parece injusto" 

Las conversaciones entre la corona y Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett por sus acuerdos incumplidos al ganar dinero con el título y la conexión real de ella y el escándalo que supuso su documental en Netflix van por buen camino. Además, la relación personal es buena, lo que quedó claro al ver a los reyes Harald y Sonia yendo a la Misa de Navidad con su hija y su yerno.

También la salud del monarca le está dando un respiro y la presencia de la princesa Ingrid Alexandra, futura heredera, se ha multiplicado en las semanas que ha pasado en su país en diciembre. Incluso se ha llevado más simpatías por un vídeo grabado en Austria, donde estudia, al visitar un zoo de conservación de especies animales en peligro de extinción.

Haakon y Mette-Marit de Noruega y sus hijos Ingrid Alexandra y Sverre Magnus en una visita navideña a un centro de mayores de Oslo. GTRES

Por otro lado, la familia del príncipe heredero ha redoblado sus esfuerzos para dejarse ver con un bonito vídeo colocando el árbol, una visita a un centro de mayores o la postal navideña junto a los reyes Harald y Sonia. Ha ganado peso también el príncipe Sverre Magnus, al que se ve como un activo para la monarquía pese a que su futuro no esté en la representación a tiempo completo.

Todo eso no borra el gran escándalo que ha puesto en riesgo a la corona noruega desde que Marius Borg Høiby fue detenido en agosto de 2024 por agresiones físicas y psicológicas a su entonces pareja, a la que también destrozó el piso. Fue el comienzo de una caída en desgracia del hijo mayor de la princesa Mette-Marit que culmina con un juicio contra él acusado de 32 cargos, de los cuales 4 son violaciones. El proceso comienza el 3 de febrero de 2026 y tiene una duración de siete semanas.

2025 ha estado marcado por el caso Marius, así que en el tradicional programa de NRK de final de año en el que la familia real habla de lo ocurrido y vivido en los últimos doce meses, era evidente que se iban a referir a este asunto, aunque lo han hecho de manera distinta.

El rey Harald señaló que esto "es algo para lo que no es posible prepararse. Pero ahora esto está en manos del tribunal, y el juicio ya está programado". Por su parte, la reina Sonia añadió que no es algo que esperen con ilusión.

Harald y Sonia de Noruega en una visita oficial a Romsdal. GTRES

Fue entonces cuando Harald dijo unas palabras muy acertadas y necesarias, mostrando su empatía por las presuntas víctimas del hijo de su nuera: "Al mismo tiempo, quiero expresar nuestra compasión por todos los afectados. No solo en nuestra familia, sino también por todos los demás afectados. Nos solidarizamos con ellos y esperamos que se encuentren bien y mejoren tras el juicio".

Tras escuchar las palabras del rey, Sonia de Noruega expresó su acuerdo con él: "Es totalmente cierto. Es importante pensar en todos en este contexto". Y así, con estas palabras los reyes de Noruega han querido solidarizarse con las víctimas, algo fundamental.

Lo que más ha dolido a Mette-Marit de Noruega

De este tema hablaron dos personas más implicadas. Una es la madre de Marius y otra es el padrastro. Es verdad que Haakon no es el padre del hijo mayor de Mette-Marit, pero se ha criado con él y siempre ha sido como un hijo más.

"Pensamos mucho en cómo sería estar en esa situación para todos los que, de una u otra forma, son parte del caso. Todos sus seres queridos, sus familias, sus allegados. Esto es difícil para todos. Es algo en lo que pensamos mucho, por supuesto", señaló el príncipe heredero, que también expresa su empatía hacia las víctimas, aunque de forma menos explícita que su padre.

Mette-Marit de Noruega y su hijo Marius Borg Høiby en Trondheim. Julian Parker

Ni Haakon ni Mette-Marit han sido llamados a declarar en el juicio, pero es posible que quisieran asistir. Preguntados sobre si tienen intención de ir a la corte a partir del 3 de febrero, el heredero no ha sido concluyente: "Tenemos las ideas claras al respecto, pero creo que aún no estamos listos para hablar de ello. Tendremos que abordarlo en el orden correcto".

Y después llegó el turno de Mette-Marit de Noruega, cuyas palabras se han escuchado tan solo unos días más tarde de unas declaraciones en las que se refirió a su delicada salud después de que se informara de que su fibrosis pulmonar ha avanzado tanto que va tener que necesitar un trasplante de pulmón: "Ha sido un largo proceso mental para mí llegar hasta aquí. Siempre he tenido la esperanza de que pudiéramos controlar la enfermedad con medicación, y la evolución ha sido bastante lenta hasta ahora. Ahora ha sido más rápida de lo que tanto yo como los médicos esperábamos".

El príncipe Hakoon de Noruega y Marius Borg en una imagen de archivo Getty Images

Pero en esta ocasión se ha centrado en su hijo mayor, dejando una serie de declaraciones con las que se defiende de acusaciones que han pesado en particular sobre ella: "Quizá lo que más me molesta es que me critiquen por cómo lo hemos gestionado como padres. Que no nos lo hayamos tomado en serio. Eso ha sido duro".

"También ha sido duro que me acusaran de cosas tan graves, algo que por supuesto no he hecho", señaló en referencia al libro Rayas blancas, ovejas negras, donde se cuenta que tras la segunda detención de Marius, las autoridades optaron por no decírselo a Mette-Marit como sí ocurrió la primera vez. Se ha acusado a la princesa heredera de supuestas injerencias antes de la detención del hijo y de haber contactado con las víctimas de su hijo.

Marius Borg en el 18 cumpleaños de su hermana Ingrid Alexandra de Noruega Haakon Mosvold Larsen / Imago / ContactoPhoto

"Ser padre es lo más vulnerable que uno puede hacer. Y todos los padres, quizá especialmente aquellos que han estado en nuestra situación, creo que reconocen que implica una increíble cantidad de culpa. Y ser criticados tan duramente en una situación en la que hemos intentado hacer lo mejor que hemos podido y buscado ayuda profesional... Hemos aceptado esa ayuda, la hemos recibido... Así que me parece un poco injusto. Que no nos hayamos tomado la situación en serio. Porque creo que sí".

"Por supuesto cometemos errores como todo el mundo. Es algo con lo que tenemos que vivir. Pero así es ser humano, así es ser padre. Pero cuando se van a recibir críticas tan fuertes sobre lo que hacemos, esas críticas deben basarse al menos en el hecho de que las afirmaciones son correctas", añadió la princesa heredera.

La princesa heredera Mette-Marit de Noruega en un acto oficial en 2025. Getty Images

Sobre el hecho de que la princesa heredera haya preferido no hablar del tema, ha manifestado que "siempre hemos opinado que este asunto debe resolverse en el sistema judicial. Es ahí donde corresponde. Y no queremos abordar el caso en sí ni cuestiones privados hasta que se resuelva en el sistema judicial", añadió la princesa heredera.

"No creo que eso dé derecho a la gente a hacer muchas afirmaciones falsas por esa razón. Eso es lo que suele pasar cuando uno decide no comentar. Pero me he dado cuenta de que me ha resultado un poco exigente, por decirlo suavemente”, finalizó Mette-Marit, que por segundo año consecutivo despide un año para olvidar, sabiendo además que el que comienza tampoco será mejor.