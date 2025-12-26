Esty Quesada (Soy una pringada): "Me molestan muchísimas cosas: los hombres con zapatos horribles, los hombres que llevan pantalones muy pitillo, los calvos..."

Esty Quesada es uno de los rostros y una de las voces más conocidas del infinito universo de podcast conversacionales. Ahora mismo está a los mandos de tres espacios: Las Moderadores, con Yenesi, Club de fans de Shreck y Special People Club, en Podimo.

Fue durante la grabación de uno de los episodios de este último cuando pudimos charlar con la comunicadora, polemista y agitadora social, que se encontraba como pez en el agua sobre el escenario del Teatro Marquina. "Yo prefiero el directo porque soy Leo y narcisista, y me encanta el calor del público y que me alaben y ver cómo se ríen, sobre todo", aseguraba minutos antes.

En Special People Club entrevistas a gente de lo más variopinta. ¿Qué requisitos tiene que cumplir tu invitado?

Que sea especial, tiene que ser un invitado muy especial en el sentido de que tenga algo que contar y que tenga una narrativa de vida. Y que yo considere que sea especial, que son unos parámetros que van variando. Por ejemplo, ha venido un impersonator (imitador) de Michael Jackson, ha venido Ángel Martín, ha venido Chelo García Cortés... Muchísima genta, ya llevamos como 60 programas o más.

Me gusta hacer un un mix entre gente como famosa mainstream y gente menos conocida, pero con algo que contar.

El objetivo es reírse, divertirse...

El objetivo es adentrarnos en la mente del invitado y no hacer una entrevista típica, de sus últimos proyectos, sino llevarlo a más. La primera temporada hablábamos de miedo sobre todo, luego ya quité la temática porque es un poco limitante. Pero sobre todo se trata de conocer al invitado más a fondo.

¿Llevas guion o improvisas?

Llevo algunas preguntas, pero luego ya las sigo o no. Lo importante para entrevistar es ver por dónde te lleva el invitado. Me ha pasado, por ejemplo, con Isabel Coixet, que yo tenía unas preguntas de cine y me dijo "pues yo vi a Kurt Cobain en su último concierto", qué hago, ¿me ciño al guion y no le pregunto? Pues no, me dejo llevar. Y hay que dejarse llevar por el invitado. Él te lleva.

¿Eres la reina del podcast?

No... Ahora tengo tres. Yo es que llevo haciendo podcast desde 2015 o así, podcast para mí y para mis amigos, pero siempre he tenido esta cosa de la radio, ¿no? Me gustaban mucho las radios universitarias que ponían como música emo en Estados Unidos, como de los 2000, siempre me han gustado.

¿Te inspira mucho Estados Unidos? El otro día te escuché decir que tus dos lugares preferidos son Estados Unidos y Benidorm.

Estás bien informada. Estados Unidos porque es increíble y es el lugar donde nacen los sueños. Todas las pelis que he visto son de Estados Unidos y lo tenía como un plató de cine gigante hecho país. Soy muy peliculera y muy fantasiosa y me gustan mucho los mitos. Me encanta adorar, me encanta el rollo Hollywood, me encanta el rollo redneck (término que se suele usar para denominar peyorativamente a los blancos sureños conservadores). A mí me gustan mucho las cosas. Yo a veces digo que tengo la visión de un niño pequeño descubriendo el mundo, entonces todavía tengo ilusión y me gusta eso.

¿Y Benidorm?

Benidorm porque es un circo, no hay moral alguna. Hay shows de enanos follando haciendo Star Wars. Hay un show, el de Sticky Vicky, que se saca cosas por la vagina y se saca mil objetos. Luego también hay impersonators, imitadores de famosos, que es mi cosa favorita del mundo. Hay un imitador de Michael Jackson que le veo cada vez que voy porque es increíble. Hay otra de mi Emy Winehouse, otra de Pink, otro de Take That... De todo lo que te puedas imaginar.

¿Vas frecuentemente?

He ido tres veces en un año a Benidorm y, mira, tengo un tatuaje que me hice que pone Benidorm. Siempre que voy a Benidorm o a Estados Unidos me tatúo, hasta que me quedé sin hueco.

De todos invitados que han pasado por Special People Club, ¿quién es el que más te ha gustado y al que más has detestado? Porque, además, tú eres muy de decirlo claro.

No, porque yo no invito a nadie a quien odie. Nunca invitaría a una persona que me ría de ella. Puedo hacer un vídeo riéndome de alguien, por supuesto, pero no le invitaría a mi podcast para reírme, me parece que está feo, porque alguien que viene a un podcast hace como un favor, te rellena un programa, viene gratis, viene porque le apetece.

Pero el que más me ha gustado yo diría que es Ángel Martín, e Isabel Coixet me encantó. Detestado, ninguno, porque no le invitaría.

Tienes fama de ser muy polemista. ¿Eso cómo lo llevas? ¿Tú cómo llevas el hate de las redes sociales?

Ah, me da igual, siempre me ha dado igual. Yo siempre he dicho que para entrar en internet... Yo, antes de estar visualmente en internet, me pasé la vida allí siendo una una voyeur y siempre he dicho que no puedes publicar una foto tuya o un vídeo tuyo en internet si te va a importar lo que diga la gente, porque internet funciona así. Entonces yo entré sin importarme lo que decían y nunca me ha importado.

Y alguna de las cosas que has dicho. ¿Te has arrepentido?

No, nunca, nunca.

También cuentas muchas cosas de tu vida y las de tu infancia y tu adolescencia son duras... ¿No te importa exponerlas así?

No, hombre, hay cosas de mi vida que no he contado. Pocas, pero hay cosas.

Bueno, tus seguidores y los seguidores del podcast La Ruina recuerdan especialmente lo que contaste allí...

¿Qué conté ahí? ¿Lo de mi madre con el pederasta? Es que es mi historia estrella. Pienso que es una cosa muy dolorosa, pero cómo no la voy a contar, me daría pena la gente que no la ha escuchado porque es una historia increíble.

Hace pocos días también has sido objeto de polémica porque en tu podcast con Yenesi dijiste que había que pegar a los hombre. ¿Qué tienes que decir?

Pues voy a mirar a cámara y voy a decir: "Lo mantengo y me-a-le-gro". No tengo nada que decir. Y si alguien se ofende, unas buenas hostias te mereces.

Y así lo dejas...

Así lo dejo, lo mantengo.

¿Y por qué?

Lo que dije en Las moderadoras: hay que pegar a los hombres y si no ha hecho nada este, lo habrá hecho su padre y si no su abuelo. ¡Por las mujeres!

Oye, me han descubierto que lideras una cosa que se llama School of SUP, en el Museo Reina Sofía. Cuéntame qué es eso...

Pues mira, el Reina Sofía hace unos talleres para acercar el arte a la juventud y coge a gente influyente de internet para darlos. Y tú puedes elegir el tema. Lo dio Putochinomaricón también, que habló de arte, y a mí me han cogido. Me inventé la School of SUP y doy nihilismo en la cultura de los 90, que es mi tema estrella.

He hecho una clase sobre las Riots Grrrl. Sobre todo enfoco las clases en la cultura de Estados Unidos. He hecho una clase sobre Columbine, que cambió América para siempre. He hecho una clase sobre el grunge... Estoy hasta junio. Tengo una clase de 15 alumnos con las mentes blandas para moldear y sobre todo quiero ir metiéndoles que que hay que hacer terrorismo mental y social.

¿Qué es hacer terrorismo mental y social?

Pues es meterte en el mainstream. Yo fui a El Hormiguero de invitada y, de repente, me abrí la camisa, sin que nadie lo supiese, y llevaba una foto de Pablo Motos haciendo yoga que parece un pollo asado, que la subió él. Le dije 'tengo un regalo, mira', y no se pudo hacer nada, no se pudo cortar porque es en directo. Eso es hacer terrorismo. No me volvió a invitar, pero lo hice.

Oye, ¿eres buena profesora?

Les tengo encantados, están living. El otro día hicimos un fanzine y me gusta la teoría y luego la práctica. Pero sobre todo quiero inculcarles pensamiento crítico, que es una cosa que se está perdiendo, hacer terrorismo y molestar a la sociedad, que es lo más importante y, sobre todo, que piensen por ellos mismos, se planteen todo y que pregunten todo.

Molestar a todos porque a todo el mundo le viene bien que le molesten de vez en cuando. Te ayuda a pensar y a plantearte las cosas.

¿Y a ti qué te molesta?

A mí me molestan muchísimas cosas: los hombres con zapatos horribles, los hombres que llevan pantalones muy pitillo, los calvos, me ponen negra, la gente muy básica que se compra Funkos Pop. Muchísimas cosas, no acabaría, pero sobre todo los calvos, los mortadelas.