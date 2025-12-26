La joven actriz de Broadway Imani Dia Smith, asesinada a puñaladas  por su novio en su domicilio

Una joven actriz de Boradway llamada Imani Dia Smith, de 26 años, fue asesinada en su casa de Nueva Jersey el pasado 21 de diciembre por un hombre, en lo que ha supuesto un nuevo crimen machista en EEUU y que ha conmocionado a millones de personas. Pese a no ser una actriz conocida mundialmente, la joven sí que era una gran promesa, después de que interpretara a Nala en El Rey León en Broadway en año 2011-2012.

Según fuentes policiales, la actriz fue apuñalada en varias ocasiones por el acusado, que fue arrestado por asesinato en primer grado, según el comunicado emitido por la Oficina del Sheriff del Condado de Middlesex. Según el mismo, el asesino, llamado Jordan Jackson-Small conocía a la víctima. De hecho, horas después del asesinato, la tía de Imani confirmó a las autoridades que el acusado era novio de su sobrina.

De acuerdo con la información compartida por la Oficina del Sheriff del Condado, "la investigación inicial, dirigida por el detective Kevin Kirsh, del Departamento de Policía de Edison, y la detective Olivia Ankudowicz, de la Fiscalía del Condado de Middlesex, condujo al arresto de Jordan D. Jackson-Small, de 35 años, residente de Edison. Además, Smith y Jackson-Small se conocían antes del incidente, por lo que no se trató de un acto de violencia fortuito".

Una vez que los servicios de emergencia fueron alertados de lo ocurrido y tras personarse en el lugar, trasladaron de urgencia a Imani, que lamentablemente falleció al llegar al Hospital Universitario Robert Wood Johnson (en New Brunswick, New Jersey).

Tras ello, Jackson-Small fue arrestado sin oponer oposición. Además de la acusación de asesinato en primer grado, se le acusa de poner en peligro el bienestar de un menor en segundo grado y de posesión ilegal de un arma en tercer grado. Así, fue enviado al Centro Correccional para Adultos del Condado de Middlesex hasta que se dicte una sentencia en la audiencia de prisión preventiva.

Por su parte, las autoridades instaron a cualquier persona que tuviera información sobre lo ocurrido a llamar al Departamento de Policía de Edison o a la Oficina del Fiscal del Condado de Middlesex.

Por último, señalaron que, hasta ahora, los cargos presentados contra Jackson-Small son "acusaciones". "Como ocurre con todos los acusados en un proceso penal, los cargos contra Jackson-Small son solo acusaciones, y se presume su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad", concluyeron.