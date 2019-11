¿Caminamos hacia una crisis global de ideas? (+10 consejos detox)

Constantine Johnny via Getty Images

¿De dónde vienen nuestras ideas? Sería precioso poder decir que surgen de nuestro interior, de nuestras cavilaciones o de las musas. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la amplia mayoría de las cosas que se nos ocurren proviene de una misma fuente: Google. Ya se trate de una fiesta de cumpleaños o de una carta de recomendación, no paramos de consultar al gran oráculo para cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana que requiera una idea. No hay ejemplo más palmario de que nuestra capacidad para ser originales está disminuyendo a paso de gigante.

Y así, conforme vamos recorriendo los distintos aspectos de nuestra vida, vamos dándonos cuenta de la cantidad de ideas prefabricadas y guiones estándar que seguimos a diario: todos vemos series (casi siempre las mismas), todos tenemos smartphone y usamos Whatsapp, todos hablamos de cambio climático y de feminismo, todos compramos en las grandes cadenas textiles y, por supuesto, todos tomamos café en cápsulas. Las exiguas excepciones a estos hechos no hacen sino confirmar la regla.

En el otro extremo, sin embargo, habita una realidad al menos tan turbadora como esta: resulta que, mientras nuestro nivel de originalidad desciende, el umbral de sorpresa aumenta. Es decir: cada vez es necesaria más originalidad para sorprendernos. De esta manera, sucesos que en su día pasmaron a la audiencia han dejado ya de estimular nuestra curiosidad. Por ejemplo, a finales de los 80 resultó impresionante ver volar, por primera vez, a Superman en la gran pantalla. Hoy ese efecto haría sonrojarse de vergüenza ajena a cualquier post-millennial. De la misma manera, la fascinación que en su día ejercieron los primeros ordenadores y teléfonos móviles hoy es cosa de un pasado que se antoja remoto, a pesar de no haber transcurrido tanto tiempo. Y así ha ocurrido con todo: desde la minifalda a las palomitas para microondas, todas las novedades que en su día asombraron y cautivaron, mucho o poco, hoy no nos sorprenden nada de nada. Y lo sustantivo no es eso: lo sustantivo es que queremos más. Mucho más.