Tercera subasta desierta en San Sebastián: intentan vender un piso de 75 metros cuadrados por 200.000 euros pero solo ofrece dos tercios de la propiedad

Comprar una casa en propiedad en España es cada vez más caro. Según el Índice de Precios de Vivienda, publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda libre se encareció un promedio del 12,7% en 2025. El dato supone el mayor incremento del coste de la vivienda desde 2007, es decir, desde hace 18 años.

En concreto, el precio de la vivienda nueva subió una media del 11,3% durante el año 2025. En el caso de la vivienda usada, el coste se disparó aún más, alcanzando un aumento promedio del 12,9% en 2025.

Ante esa situación, comprar un piso con una superficie útil de 75 metros cuadrados por 200.000 euros en la ciudad de San Sebastián podría convertirse en una oportunidad a tener en cuenta desde el punto de vista inmobiliario.

Sin embargo, la realidad es que la Delegación de Economía y Hacienda en Gipuzkoa ha sacado hasta en tres ocasiones a subasta la vivienda (ubicada en el número 11 de la calle Rentería) y en todas ellas ha quedado desierta. ¿A la cuarta irá la vencida?

Nadie quiere comprar el piso

El motivo más probable por el que nadie quiere comprar el piso es que, tal y como recoge El Diario Vasco, en la subasta no se incluye la totalidad del inmueble. Quien pague esos 200.000 euros, únicamente se hará con dos tercios de la propiedad.

Cabe destacar que en anteriores subasta el precio de salida era superior. Sin embargo, en esta ocasión la Delegación de Economía y Hacienda en Gipuzkoa ha optado por reducirlo hasta esos 200.000 euros con el objetivo de, al fin, encontrar algún comprador.

Quien esté interesado en participar en la puja por el inmueble, tendrá que depositar una garantía de 10.000 euros (el 5% del precio de salida). La subasta se celebrará bajo el procedimiento de sobre cerrado.

Las ofertas por la vivienda podrán presentarse hasta el martes 17 de marzo (incluido). La apertura de sobres se producirá 10 días después, a las 10:45 del jueves 27 de marzo, en un acto público que se celebrará en el salón de actos de la Delegación de Economía y Hacienda en Gipuzkoa.