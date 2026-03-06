Lucía Casal, 22 años, lleva una ganadería de 500 terneros y sufrió bullying en el instituto por subir fotos con vacas: "Me decían que no me lavaba"

El futuro de la ganadería es incierto. Las duras condiciones de trabajo (los animales no entienden de festividades ni de vacaciones) hacen que la mayoría de los jóvenes opten por desarrollarse profesionalmente en otros sectores.

Precisamente por esa tendencia generalizada, es llamativo encontrar casos como el de Lucía Casal, que con solo 22 años se ha convertido en la propietaria de una explotación ganadera con 500 terneros.

La joven viene de una familia de tres generaciones de ganaderos y la pasión por la profesión le corre por las venas. En una entrevista en El Periódico Mediterráneo, Lucía Casal ha destacado que "desde pequeña siempre ayudé a mi padre en la granja, fue mi sitio seguro".

Tras coger el relevo de su padre, la joven de 22 años, que ha estudiado el ciclo superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, comprobó que "con pocas cabezas de ganado no podía vivir".

Para ponerle solución a ese problema, Lucía Casal ha explicado que "lo que hice fue aumentar la cabaña ganadera, recuperando terrenos y una nave que iba a quedar abandonada debido a una jubilación, creé un destete de 500 terneros".

Ganadera pero también… influencer

La joven compagina su faceta como ganadera con la de influencer. Lucía Casal tiene más de 31.000 seguidores en su cuenta en la red social Instagram (@luciiaacasal). No obstante, sus inicios no fueron nada fáciles e incluso fue acosada por gente de su edad en el instituto.

"Cuando me creé Instagram era muy pequeña, y a la salida del colegio yo iba a juntar las vacas y me hacía fotos con los animales, y las subía. Me acosaban en el instituto por eso, pero yo siempre le decía a mi padre que yo no estaba haciendo nada malo", ha contado.

En ese sentido, Lucía Casal ha asegurado que "en el instituto, cuando subía las fotos con animales, empezó el bullying. Se metían conmigo diciendo '¡ay, mira, trabaja en la granja, es que no se lava!'.

Sin embargo, lo positivo que le han aportado tanto la ganadería como las redes sociales a la joven de 22 años supera con creces lo negativo. Siendo influencer, el principal objetivo de Lucía Casal es "darle valor a este sector. Está muy abandonado".

"Hoy en día, por desgracia, una mujer joven que se dedica a la ganadería sigue teniendo muchas críticas. Intento poner en valor que tenemos el mismo derecho a trabajar en el campo y que podemos llevar una ganadería. Y poner en valor lo que nuestros abuelos han fundado. Todo lo que tenemos hoy es gracias a ellos, con trabajo y con esfuerzo duro de verdad, no tenían las facilidades de ahora", ha subrayado.