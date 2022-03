Chanel: "Con un pijama hasta arriba me habría sentido igual de poderosa"

RTVE Chanel en la rueda de prensa de este lunes.

La tormenta ya ha pasado para Chanel y el único resto del chaparrón que le cayó tras el Benidorm Fest era este lunes su pelo mojado y la “lluvia” que cae sobre ella en el videoclip de SloMo. La cantante se ha mostrado muy feliz e ilusionada en la rueda de prensa de presentación del clip celebrada este lunes en las instalaciones de RTVE.

Eso sí, la cantante ha admitido sentir la presión de participar el próximo 14 de mayo representando a España en Eurovisión, aunque señala que “es buena porque te mantiene activo y no te relajas”. “Si no se tiene que dormir no se duerme, si tienes que ensayar todos los días, se hace”, ha bromeado antes de asegurar que está “cuidando muchísimo la voz, el físico y la mente”. “Es Eurovisión hay que estar a la altura sí o sí. Hay que trabajar muchísimo”, ha recalcado antes de asegurar a los presentes que no va a decepcionar a España y que desea que todos se sientan “orgullosos de su actuación”.

Para ella, antes de enfundarse el mono de Carmen Farala con el que interpretó en las dos ocasiones SloMo en el Benidorm Fest, subirse al escenario y cantar, lo más importante es la disciplina, que lleva siguiendo desde que con 4 años empezó a formarse en ballet clásico. “Mi futuro no va a cambiar esa disciplina que llevo desde que tengo uso de razón que para mí es primordial en el resultado que muestro en el escenario”, ha contado. “Tienes que subirte al escenario y cantar y bailar, pero tienes que transmitir. Eso es a partir de la seguridad de uno como persona”, ha añadido a los periodistas.

Pese a esto, ha admitido que todo a lo que se enfrenta fuera del ámbito artístico es nuevo para ella, al igual que las críticas y opiniones a las que se ha tenido que enfrentar. “Parto desde la empatía, pienso que todo el mundo tiene una opinión. Cuando se cruza la barrera de la falta de respeto o del ataque es cuando más frustración siento o cuando más ganas tengo de alzar la voz y decir ‘señores, tengamos cuidado con esto’. Pero respeto a todo el mundo y desde esa empatía entiendo que todo el mundo tenga una opinión diferente”, ha señalado.

“Me da mucha lástima que se nos siga cuestionando cómo vamos vestidas, qué cantamos o qué no cantamos. La mujer tiene que ser libre, igual que el hombre lo es”

Para ayudarse a enfrentar toda esta exposición, cuenta con su coach personal, pero también con su fuerza que ha “aprendido en todos estos años”. “Hay días de bajón, somos humanos, pero hay que tirar de lo positivo siempre”, ha admitido. “Detrás del escenario hay un viaje. Se ven unas luces, unos tacones, un maquillaje pero detrás de eso hay una persona. Todo eso se ve en el escenario y es muy importante para mí tener el centro”, ha detallado.

Según ha contado, ella comprendió la situación tras el Benidorm Fest tras acabar el mismo, aunque ha tardado unas semanas más en procesar todo el cambio.

“Naturalmente, mi cuerpo lo entendió nada más acabar el Benidorm Fest, pero ya de caer a tierra, hace pocas semanas, que dije ’ok, estate orgullosa de lo que has hecho y siéntete orgullosa de lo que piensas, porque igual que los demás la tienen, tú también tienes una, respétate”, ha reflexionado. “Al final, no estoy haciendo daño a nadie, estoy subiéndome a un escenario a disfrutar y a derrochar buen rollo”, ha añadido.

“Me siento feliz y orgullosa de ir a Turín con la letra como es, la coreo como es y vestirme como yo quiera”

Lejos de quedarse con el mal sabor de boca de su victoria —tan criticada incluso por partidos políticos y por los fans que defendían la candidatura de Rigoberta Bandini o la de Tanxugueiras— también admite que ha recibido mucho apoyo. “A veces parece que lo malo hace más ruido, pero lo bueno también está ahí y lo veo, lo leo y me ayuda. Ha sido superimportante para mí que haya personas que hayan dedicado sus pulgares ahí para animarme o ponerme un corazón, eso es apoyo muy importante. Lo malo pesa, pero lo bueno también”, ha enfatizado.

La polémica letra, que hasta hace apenas unos días no fue confirmada como la definitiva, la siente como suya, a pesar de ser del compositor Leroy Sánchez, por lo que la ha inquietado la posibilidad de que no pudiese ser como ella quería. “Yo no escribí la letra, pero sí la interpreto, por lo que subo a un escenario y me la creo, igual que cómo voy vestida o cómo bailo”, ha sentenciado.

“Desde el minuto en el que escuché la letra, me pareció bien y me gustó cantarla, la siento mía. Me frustra porque la disfrutaba, la sigo disfrutando, y ahora mismo la situación es la que es y me siento feliz y orgullosa de ir a Turín con la letra como es, la coreo como es y vestirme como yo quiera”, ha señalado.

A pesar de haberse visto en la diana por parte de cierto sector del feminismo, Chanel asegura sentirse tras subirse al escenario “más mujer que nunca, fuerte, con garra y con los pies en la tierra”. “Me siento libre”, ha resumido.

Sin embargo, ha admitido que a las mujeres se las sigue cuestionando más que a los hombres en la escena musical. “No sé si tanto exigir como que cuestionarlas. Eso es un error completamente. Es como si me hubiese puesto un pijama hasta arriba y hubiese hecho el show, me habría sentido igual de poderosa, de potente y con voz. Me da mucha lástima que se nos siga cuestionando cómo vamos vestidas, qué cantamos o qué no cantamos. La mujer tiene que ser libre, igual que el hombre lo es”, ha dejado claro.

RTVE Chanel en el videoclip de 'SloMo'.

Un éxito con referentes femeninos

Además de las mujeres de su familia, Chanel ha mencionado como referentes a Selena Quintanilla, Thalía, Beatriz Luengo, Ruth Lorenzo o Shakira, con la que se encuentran ciertas referencias en el estilo años 2000 de su videoclip. ”Me siento cuando era pequeña y veía estos vídeos de Shakira, Beyoncé o JLo, me siento así. Le diría a mi yo cuando era una niña pequeña ’lo has conseguido, lo has hecho realidad”, ha confesado.

Su videoclip ha despertado numerosas opiniones, aunque lo que se ve en él es una clara referencia de los años 2000 en videoclips como los que hacían artistas como Jennifer Lopez, Beyoncé o incluso la girl band Pussycat Dolls. Esto es en parte mano de su director artístico, que también la guiará a Turín, Kyle Hanagami, uno de los coreógrafos más reputados a nivel internacional y que ya trabajó con ella para el Benidorm Fest.

La sororidad de la cantante con las artistas femeninas ha ido mucho más que su buen trato con Rigoberta Bandini y Tanxugueiras en el Benidorm Fest y no le han faltado halagos para la que es una de sus competidoras directas en mayo, la representante de Albania Ronela Hajati. “Me encanta, me parece una diosa encima del escenario, tiene una garra...”, ha confesado, aunque también se encuentran entre sus favoritos dentro del festival, Mahmood y Blanco y su tema Brividi, que también parten como uno de los favoritos de cara a Turín.

Las paradas antes de Turín

Además de presentar el videoclip de Chanel, la directora de comunicación de RTVE María Eizaguirre y la jefa de la delegación española en Eurovisión Eva Mora han aprovechado la rueda de prensa para anunciar varias paradas promocionales de Chanel de cara a Eurovisión 2022.

Según han indicado, pasará este viernes 18 de marzo por la gala drag queen del carnaval de Gran Canaria, por la Eurovisión Party de Barcelona el próximo 26 de marzo y por el festival Primavera Pop el próximo 1 de abril. A nivel internacional, además del Festival da Cançao, donde actuó en la segunda semifinal, actuará en la London Eurovision Party el próximo 3 de abril y el 9 de abril en el Eurovision In Concert de Ámsterdam.

Ante el incierto panorama internacional con la invasión de Rusia a Ucrania y la salida de Rusia del certamen, Chanel quita el foco de Eurovisión para centrarse en la tragedia de la guerra: “Me preocupa lo de Ucrania en lo personal, para mí es muy importante Turín, pero en ningún momento me planteo como ‘ay, qué mal esto para el festival’. Pesa mucho más la parte humana y todo esto que está pasando”.