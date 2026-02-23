Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
España pide extremar la precaución en México tras la muerte de 'El Mencho' y la ola de violencia en varios estados
El aviso llega tras los disturbios registrados en Jalisco y otros estados, donde se ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios.

Imagen de un guardia con una pistola
Miembros de la Guardia Nacional, en plena operación tras los sucesos de las últimas horas

La Embajada de España en México ha lanzado este domingo un aviso claro a los españoles que se encuentren en el país: extremar la precaución ante los bloqueos y episodios violentos registrados en distintos puntos del territorio tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió en un operativo militar en el estado de Jalisco, un suceso que ha desencadenado disturbios, incendios y cortes de carreteras en varias regiones.

Varios estados en tensión

Según el comunicado difundido por la delegación diplomática española, a última hora del domingo persistían focos de tensión especialmente en Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Nayarit, Colima, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. Se trata de estados situados en el centro del país y en la franja del Pacífico, donde el CJNG ha tenido históricamente una fuerte presencia.

El mensaje es directo: seguir las indicaciones de las autoridades locales y limitar desplazamientos no imprescindibles. En la misma línea se pronunció el Consulado de España en Guadalajara, una de las ciudades más afectadas, que recomendó permanecer en domicilios o lugares seguros mientras continúe la situación de inestabilidad.

La advertencia española se suma a las emitidas por otros países europeos y norteamericanos que también han pedido prudencia a sus ciudadanos.

Bloqueos, incendios y enfrentamientos

Tras conocerse la muerte de Oseguera Cervantes, se han registrado bloqueos de carreteras, quema de vehículos y ataques a comercios en al menos una decena de estados. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran camiones ardiendo en vías principales y fuertes despliegues policiales en varias ciudades.

'El Mencho', de 59 años, fue abatido por fuerzas militares en un operativo en Tapalpa, a unos 130 kilómetros de Guadalajara, capital del estado de Jalisco. Considerado uno de los criminales más buscados por México y Estados Unidos, sobre él pesaban recompensas millonarias por información que facilitara su captura.

El Gobierno mexicano llama a la calma

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la población mantener la calma y aseguró que existe coordinación entre el Gobierno federal y las administraciones estatales. Según afirmó, pese a los incidentes, en la mayor parte del país la actividad se desarrolla con normalidad.

No obstante, las autoridades mantienen desplegados operativos de seguridad en las zonas más afectadas para evitar que los disturbios se extiendan.

Mientras tanto, la recomendación para los ciudadanos españoles en el país es clara: prudencia, información constante y evitar cualquier desplazamiento innecesario hasta que la situación se estabilice.

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España.

 

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

