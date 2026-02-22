Juan Gómez Jurado: "Odio escribir con todas mis fuerzas"

En Mentira (Ediciones B) Juan Gómez Jurado abandona después de 15 años el Universo Reina Roja, saga que ha convertido al autor en un superventas con más de seis millones de libros vendidos.

El autor recibe a El HuffPost en una cafetería del centro de Madrid para hablar, café mediante, de esta nueva historia protagonizada por Eva Ramos donde, aunque parezca un cliché, nada es lo que parece.

- Mi intención es no hacer ningún tipo de alusión o de paralelismo entre la mentira y la política.

Te lo agradezco mucho.

- Después de tantas entrevistas y de tanto hablar de ella, ¿cuál es tu relación ahora con la novela?

Estoy en el aprendizaje. Es curioso porque cuando escribes un libro tienes claro una historia pero no sabes cómo va a resonar en otras cabezas que no sean la tuya. Empiezas a descubrir qué es lo que has hecho cuando otras personas empiezan a dialogar contigo y devolverte las impresiones de lo que ha significado el libro para ellos. Ahí empiezas a entender la historia que has contado.

Portada de Mentira, la nueva novela de Juan Gómez Jurado PENGUIN RANDOM HOUSE

- ¿Cuál es el germen de esta historia?

Hay dos posibilidades. Cuando me enfrento a un libro nuevo puedo partir de dos sitios. El primero es tener una historia muy poderosa y pensar, ¿cuál es el único personaje al que le podía suceder esta historia? En busca del arca perdida sólo le podría suceder a Indiana Jones, si nos pasa a ti o a mí no llegamos a la bola que rueda.

En Mentira yo pienso en un personaje muy poderoso y empiezo a pensar, ¿cuál es la única historia que le podría interesar a este personaje? Por única entiendo la peor, la más rugosa, la más compleja, la más dura. Lo peor que le podía suceder a Eva Ramos, a alguien que se dedica a la mentira de forma profesional, es necesitar la verdad desesperadamente para sobrevivir.

- Eva Ramos llega a un pueblo, hay una tormenta y se queda atrapada. Lo de después me recuerda a un western, a Los odiosos ocho de Tarantino.

Hay muchas cosas del oeste pero permíteme darle una pequeña vuelta. Si bucamos el corazón de Los odiosos ocho es inicialmente Diez negritos pero vuelto a contar en un entorno diferente y con unas complejidades nuevas, es una historia Agathacristiana. En ese sentido Mentira sí se parece a Los odiosos ocho por toda la nieve por estos personajes encerrados y todo el mundo mintiendo. Y se parece a Diez negritos y se parece a El misterioso caso de Styles y todo ello traído a hoy y a las cosas que me importan.

Dicen que Netflix obliga a los guionistas de sus series a explicar todo dos veces. ¿Has cambiado tu forma de escribir para llegar al lector?

No. Hablamos de lenguajes distintos y hay una capa entre medias que es alguien dudando de la inteligencia del lector, yo no tengo a nadie dudando de la inteligencia del lector porque no tengo ninguna duda. Me precio mucho de escribir para lectores inteligentes. Eso no quiere decir que lo haga complicado, mi escritura es asequible pero luego hay capas de lectura que si no estás atento se te pueden pasar por encima. Este libro tiene una sola palabra de dos letras que cambia por completo el significado del libro. Por supuesto que he ido cambiando mi forma de escribir pero siempre al servicio de la historia.

- Hay un teléfono al lado que siempre reclama atención.

La batalla por la atención no es sólo un problema de la gente que se dedique a crear. Es un problema de toda la humanidad, pero eso no puede modificar lo que tú haces como lo haces. Hace 17 años, cuando las redes no eran nada, los libros se contaban de una forma y hoy en día se cuentan de una forma muy parecida. Aquí tienes 680 páginas que contra todo lo que teóricamente debería ser son demasiadas y además de las que requieren mucha atención.

- ¿Mentís los escritores o los artistas cuando decís que vuestro último trabajo es lo mejor que habéis hecho?

No es que mintamos, es que nos lo creemos. Es imposible que no sea así porque tú estás enamorado de una historia y es imposible que no te guste. De la misma manera que el hijo favorito es el pequeño o por lo menos el más malcriado. Tenía muy claras las ideas de lo que quería contar y tenía claro que iba a modificar la formulación de lo que había hecho antes. Cuando analizas en frío la historia, cuando la ves expuesta ante ti como si fuera un mapa, te das cuenta de que los recursos técnicos para ir del punto A al punto B se modifican con respecto a otros viajes. No es lo mismo escalar una montaña que atravesar una jungla.

- ¿No te da pena putear a los personajes?

No, todo lo contrario. Los quiero más cuanto más sufren. Es necesaria una cierta psicopatía a la hora de escribir novelas porque vas a poner a los personajes en situaciones difíciles. Tienes que entender que lo único que importa es la historia.

- Diría que nunca he visto que la primera página de un libro sea un aviso de la editorial diciendo que no tiene nada que ver con otros libros de ese escritor.

Había un chiste muy fácil, que es que cada vez que yo dijera "este libro no pertenece al universo Reina Roja" las personas humanas señalaran al título diciendo mentira. Es evidente, sobre todo cuando el late motiv es no puedes confiar en ella y no puedes confiar en el escritor.

- Tus protagonistas de los últimos libros son mujeres aunque siempre hay un hombre que está por encima de ellas —Mentor, el Barón— que trata como de fastidiarlas y de protegerlas a la vez.

Podía haber sido un hombre o haber sido una mujer pero en este caso, no se parecen en nada El Barón y Mentor, tiene que ver con que vuelve mucho más interesante la historia en función de lo que va a pasar. Antonia Scott [protagonista de Reina Roja] es madre y el hecho de que una mujer, que además es madre, tome la decisión de poner en riesgo la vida de su hijo es mucho más interesante que cuando he abordado esa dicotomía de manera anterior, en El paciente por ejemplo, en el cual el protagonista era un hombre y cuando se ponía en riesgo la vida de su hija tomaba decisiones que estaban dictadas por lo personal y otras por lo profesional. Cuando Antonia Scott se ve abocada a lo mismo no duda. Es mucho más interesante una madre que pone en riesgo a su hijo por salirse con la suya. Por eso digo que Antonia Scott no me cae del todo bien. La quiero mucho pero no estoy muy seguro que sea una persona recomendable.

- ¿Da miedo salir del mundo Reina Roja? Quizá para ti lo más fácil era haber seguido sacando libros de la saga.

Sí a todo. Siempre he creído que lo mejor de la novela es cuando la acabas. Por las mismas, esto explica una cosa muy fácil: es que odio escribir con todas mis fuerzas.

- ¿Ni siquiera disfrutas del proceso de sentarte a crear?

Es la parte que menos me disgusta o que más disfruto, sí. Tiene que ver con la documentación. Soy un apasionado de los libros, de comunicar, de las historias, pero no me gusta tener que hacerlo, de la misma forma que no me gusta salir a correr. Son cosas que cuestan un esfuerzo brutal. Lo hago porque cuando yo era niño creía que el escritor era el mejor trabajo del mundo. Ahora que soy escritor —ahora se cumplen 20 años de mi primera novela— me doy cuenta de que ser escitor es el peor trabajo del mundo con excepción de todos los demás. Cuando he ido aprendiendo me he dado cuenta de que amo ser escritor pero escribir no me gusta. Cada vez que abordo un libro nuevo tengo buscar maneras de motivarme y de emocionarme por la historia. En los últimos ocho libros estuve inmerso en la creación de erigir un universo interconectado cuando no lo sabían ni los lectores que era. Llega un momento en que me di cuenta que había conseguido conectar un montón de cosas, que se había creado algo de tamaño considerable, pero que narrativamente ya no me permitía crecer más.

- Podrías haber hecho un George Lucas.

Ya pero no funciona así la cosa porque no habría sido feliz. Nesitaba decir qué es lo siguiente. Soy incapaz de escribir dos veces el mismo libro. Hay escritores que disfrutan haciendo 15 o 23 entregas de una saga y teniendo el mismo personaje.

- ¿Eres el escritor que querías ser cuando empezaste hace 20 años?

Sí, con matices. Cuando era un crío preguntó el profesor: ¿vosotros qué queréis ser de mayores? Yo dije un escritor de best sellers, como Stephen King. El profesor me dijo “vete buscando una carrera que eso no va a poder ser”. El objetivo estaba claro, en ese momento era una estupidez insensata, pero de fondo hay una verdad insoslayable: yo quería hacer algo muy bien y llegar a muchísima gente.

- ¿Por qué has tomado la decisión de incluir ilustraciones?

Hay una historia filosófica detrás de esto, que es más de índole personal que narrativa. Mi amigo Fran Ferriz es ilustrador y está teniendo que luchar por mantener el cuello fuera del agua porque de repente alguien ha decidido que una ilustración hecha por una IA estaba lo bastante bien como para sustituir el trabajo de los seres humanos. Pensé que en un libro que va sobre la mentira qué bonito sería tener el pulso de alguien que dibuja de verdad. Ha dedicado un año a estas ilustraciones, están hechas en papel, con la mano, frotando con un lápiz. En un mundo donde necesitamos verdad, traer tantas ilustraciones me parece una declaración de intenciones.

- ¿No le quitas al lector el poder de la imaginación?

Es que la historia es así. Mi héroe de la infancia era Sherlock Holmes y venía ilustrado. Y Peter Pan venía con ilustraciones y no pasaba nada. La concepción de Sherlock Holmes era inseparable de los dibujos de la revista Strand cuando se publicó a finales del XIX. Es una manera de reivindicar el misterio clásico, que empezó como una narrativa episódica y al mismo tiempo ilustrada.

- ¿Prefieres otro Ondas para Todopoderosos o un Premio Planeta?

¿Otro Ondas más? Con uno vale. Es bonito ver como le dan el Planeta a gente que aprecio y respeto. Eso es todo lo que te puedo decir.

- Es sabido que tanto Arturo González, como Rodrigo Cortés leen tus novelas antes de que salgan y te importa mucho su opinión, ¿qué dicen de esta?

Javi [Cansado, que anunció que se alejaba de los escenarios por un cáncer] anduvo un poco liado el año pasado y ha estado menos participativo en este libro. Rodrigo me ha ayudado mucho, Arturo me ayudó al principio, está muy bien pasarlo por su filtro porque es un hombre muy sabio y muy inteligente. Arturo es muy moderno, tiene una concepción del mundo que va siempre cinco años por delante de las cosas que pasan. Rodrigo es el más útil al final.

- Desde fuera da casi más miedo que lo lea Rodrigo Cortés.

Rodrigo es la persona más inteligente del mundo. Es como Antonia Scott con el pelo más largo. Cuando le di el libro a leer volvió con 84 páginas de cambios, sus cambios eran un paquete de folios.

- ¿Cuánto caso le hiciste?

Todo. Tengo mucho ego pero poca vanidad. Soy una persona muy tímida y ego tengo que tener porque se escribe desde el ego. Si no tuvieras ego serías esta planta de plástico. Cuando me trajo todos estos cambios lo que hice fue apropiármelos con mucha felicidad porque no tenía que pagar royalties. Editor gratis. Es muy generoso. Es mucho mejor persona de lo que parece.

- Todos resaltan tu cercanía con los lectores.

Es que es lo que más me gusta. De todo el conjunto de lo que es mi trabajo, que tiene que ver con crear cosas y hablar de las cosas, a lo que dedico muchas horas de cada mes o de contagiar a la gente el entusiasmo por leer, lo que más me gusta de todo es cuando me pongo el traje de Papá Noel. Me pongo la armadura de escritor y voy a la Feria del Libro y estoy con la gente. Ves la alegría en sus caras. Eso habla mucho de las ganas que tiene la gente de leer y pasándoselo bien. La gente cada vez lee más.

- Se ha hecho viral de una booktuber que dice que ha empezado a leer Cumbres Borrascosas y que no entiende nada.

Comprensible. Leer a las hermanas Bronte o leer a Jane Austen no es lo mismo que ver Los Bridgerton. El corpus narrativo de la historia puede ser el mismo pero la formulación de una historia de sobra conocido por todos no es lo mismo. No es lo mismo ver Orgullo y Prejuicio que El diario de Bridget Jones, son la misma historia pero no es lo mismo. Leer a Emily Bronte requiere tiempo. A veces el libro no es para ti en ese momento. Todo eso añadido a la posibilidad de que la persona que grabó este vídeo nos estuviera troleando, que no es en absoluto desdeñable.

- Todo es mentira.

No es que todo sea mentira pero el ragebait [provocar indignación con el objetivo de aumentar el tráfico en Internet] es muchas veces mucho más interesante. Teniendo en cuenta que Cumbres Borrascosas es ahora mismo una película de moda te diría que no es un libro muy difícil tampoco, pero creo que es compresible que alguien pase por esta situación aunque me cuesta un poco creerlo.

- Hay un auge de los clubes de lectura.

Ahora cada vez estamos más cerca unos de otros. Lo bueno de internet es que una señora de Cuenca y su prima de Nueva Zelanda pueden tener un club de lectura en cuanto se coordinen con las horas.

- ¿Se volverán a encontrar algún día Aura Ruiz y Antonia Scott?

El tiempo lo dirá. Ya lo veremos.