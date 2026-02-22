Pide una hamburguesa "smash", pero ni en mil vidas podría imaginar lo que se encontró: "Se han pasado el juego" 

En los restaurantes especializados en hamburguesas puedes ver prácticamente cualquier tipo de combinación. Sin embargo, lo que se encontró este cliente al pedir su hamburguesa es muy difícil de calificar.

"Mi experiencia ha sido nefasta. Siempre que como hamburguesas pido smash, me gustan muy hechas, no achicharradas", asegura esta persona en una reseña donde puntúa al restaurante en cuestión con una estrella sobre cinco.

En la publicación, compartida por la cuenta @SoyCamarero, se puede apreciar una fotografía de la hamburguesa, que incluye una tira de bacon totalmente quemada y de color negro.

"Estas que hemos pedido hoy se han pasado el juego con el sabor a carbón", asegura el cliente, que añade que estaban "extremadamente secas" pese a haberles costado entre 30 y 40 euros.

"No se lo puedo recomendar a nadie"

Sobre una posible "segunda vez" en este restaurante, el cliente lo descarta de plano. "Nada que ver con las publicaciones que había visto y por las que nos habíamos decidido a probarlas", afirma.

"Viendo todas las reseñas quizás ha sido un mal día y ya, pero al menos con la experiencia de hoy no se la puedo recomendar a nadie", explica en tono indignado el autor de esta reseña, que pese a la comida, califica positivamente el servicio y el ambiente del local.

"Y tan smash", asegura la cuenta @SoyCamarero. Cabe apuntar que el término smash hace referencia a una técnica que consiste en aplastar una bola de carne picada directamente sobre una plancha muy caliente.

"Que cara tienen algunos. Si se te quema así la comida, la tiras y preparas otra, no se lo sirves al cliente", opina un usuario de X en los comentarios de la publicación.

Otro va más allá, asegurando que "no es ninguna broma", pues "la acrilamida en pan, galletas y café "quemados", y aminas heterocíclicas (HCA) e hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), en la carne 'quemada, está demostrado que provocan varios tipos de cáncer".