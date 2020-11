“No es necesario debatir quién tiene razón”, señala Diane Gottsman, autora de Modern Etiquette for a Better Life y fundadora de The Protocol School of Texas. “Tu forma de pensar siempre va a ser distinta de la de los demás. Puedes decir simplemente: ’Agradecería que respetaras mi decisión. Estoy teniendo mucho cuidado y así lo estamos haciendo en mi familia”.