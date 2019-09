Peter Cade via Getty Images

Peter Cade via Getty Images

‘¿Cómo puedo empezar a escribir poesía?’ apareció originalmente en Quora, un lugar para adquirir y compartir conocimiento y entender mejor el mundo.

Por Guillermo Vega Zaragoza, escritor, poeta y periodista:

Haciendo precisamente eso: escribiendo.

Escribe tus pensamientos, tus sentimientos, tus observaciones, tus reflexiones sobre ti y sobre el mundo. Carga a todas partes una pluma y un cuaderno donde apuntes las cosas en cuanto te vengan a la mente.

Al mismo tiempo, lee mucha poesía, no sólo para inspirarte, sino para aprender cómo se hace, cuáles son los recursos retóricos, lingüísticos y de composición de la poesía. Si te gusta un poema o un autor, cópialo en tu cuaderno y leélo en voz alta para que te vayas “contagiando”, empapando, de la música de su poesía, porque la poesía es, más que cualquier cosa, canto.

La poesía debe tener música, melodía, ritmo, cadencia, tono, color, atmósfera. Como la música. Pero en lugar de notas se usan palabras e imágenes. Y no me refiero a que la poesía tenga que ser siempre con métrica y rima. El verso libre también tiene su música, su ritmo, su cadencia.

Poco a poco te irás dando cuenta si en lo que escribes hay poesía. No “si es poesía”, sino si en ella “hay” poesía. Y eso lo sabrás cuando los lectores la reconozcan como poesía, cuando logres provocar emociones, “conmover” a los lectores, que digan: “Yo también me he sentido así como dice este poema, pero nunca lo había podido expresar”.

Para empezar, te recomiendo Cómo escribir poesía, de Silvia Adela Kohan. Es un libro muy accesible y se consigue fácilmente. Es un punto de partida y de ahí puedes seguirle.