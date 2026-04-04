Alejandro García-Gil, experto en vivienda de Oxfam: "No es solo que la herencia sea la única alternativa, es que además aumenta las desigualdades"

El acceso a la vivienda es una de las grandes precupaciones de los españoles. Un nuevo informe de Oxfam, la ONG que combate injusticias y las desigualdades en el mundo, vislumbra un escenario crítico de fuerte encarecimiento del alquiler y crecientes desigualdades. De hecho, heredar una vivienda se perfila como una de las pocas vías para acceder a una casa en propiedad.

Alejandro García Gil, responsable de políticas de vivienda, protección social y empleo de Oxfam Intermón en España, describe en conversación con Canal Sur que la situación "hace una fotografía de una crisis habitacional que estamos viviendo en España y que sobre todo afecta a las personas que viven de alquiler". Entre los colectivos más perjudicados, asegura que están los jóvenes, las personas migrantes y las personas mayores.

Los datos del informe, consultado por el canal de Televisión andaluz son reveladores:

El 85% de los inquilinos destina más del 30% de sus ingresos al alquiler y uno de cada tres supera el 50%.

“Solo el 14% de la población cree que podrá comprarse una vivienda en el futuro", asegura García Gil.

La dificultad para acceder a una vivienda, sitúa la emancipación en España a los 30 años.

En apenas 15 años, el porcentaje de población que vive en propiedad ha pasado del 90% al 75%, mientras que el alquiler ha crecido del 10% al 25%.

El 40% de los precios ha incrementado desde 2021.

“Hemos visto cómo el alquiler se come el salario o los ingresos de las personas inquilinas. Y es algo que no nos podemos permitir como sociedad”, advierte García Gil, quien subraya que esta situación "limita el consumo" y "termina afectando al conjunto de la economía". Asimismo, se muestra rotundo ante que solo uno de cada diez españoles podrá comprarse una vivienda en los próximos años. "No es solo que la herencia sea la única alternativa, es que además aumenta las desigualdades".

Ante esta situación, la experta recomienda a los inquilinos acogerse a las medidas vigentes de prórroga de contratos. "Que pidan a su casero la prórroga… porque significa seguir pagando lo mismo y no acudir a ese mercado tan tensionado", dice. "Es necesaria la implicación social y política… si no somos capaces de pedir respuestas a los gobiernos, la crisis va a ir a más", culmina.