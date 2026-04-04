El Real Madrid tropieza en Son Moix y se deja media liga al perder 2-1 ante el Mallorca

Pablo Maffeo disputa un balón ante Kylian Mbappé durante el partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports, entre el RCD Mallorca y el Real Madrid, en Son Moix.

El Real Madrid volvió a las andadas y perdió en casa del Mallorca en Liga por 2-1, en un partido en el que el conjunto local no sufrió lo que debería estando en descenso y ante un equipo blanco en teoría superior, pero solo lo hizo con dos ocasiones claras en la primera parte que salvó Cuéllar. A partir de ahí, aprovechó sus oportunidades y solo un golazo de cabeza de Militao en los últimos minutos del partido parecía vislumbrar una remontada. Pero todo fue un espejismo, porque el equipo rojillo se volvía a adelantar.

Mbappé volvía a la titularidad, acompañado por Brahim para dar descanso a Vini, que tuvo que salir en la segunda mitad para remontar. Pero ni él ni la vuelta de Bellinghan sirvió, volviendo el debate de los titulares. Un gol de Vedat Muriqi en el minuto 91 dejó al equipo blanco a cuatro puntos del FC Barcelona —que podrían ser siete si gana su partido— y con sensaciones muy pobres en el tramo clave del campeonato.

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa recuperó a Kylian Mbappé tras mes y medio fuera. Y el francés, desde el primer minuto, dejó claro que era el principal argumento ofensivo. Todo el peligro blanco en la primera parte nació de sus botas.

Leo Román sostiene al Mallorca y castiga la falta de pegada blanca

Mbappé generó dos ocasiones claras en apenas diez minutos. Primero, tras una buena triangulación, se plantó solo ante Leo Román, que respondió con un pie salvador. Poco después, el portero bermellón volvió a imponerse con una parada de mérito a media altura.

Mientras, el Mallorca de Martín Demichelis no renunciaba al balón cuando podía, aunque su plan principal pasaba por buscar en largo a Vedat Muriqi y Luvumbo. Una fórmula directa, pero eficaz.

Morlanes adelanta al Mallorca y el Madrid reacciona tarde

El 1-0 llegó tras una transición bien ejecutada. Sergi Darder filtró un pase para Pablo Maffeo, que centró al área. El balón acabó en Morlanes, que definió ante Andriy Lunin.

El gol cambió el escenario. El Madrid se fue al descanso sin reacción y con dudas. Tras el paso por vestuarios, Arbeloa movió el banquillo: entraron Vinicius Jr, Jude Bellingham y Éder Militao, este último tras casi cuatro meses lesionado.

Cuando el partido parecía escapar, apareció Militao. En el minuto 87, remató de cabeza un córner lanzado por Trent Alexander-Arnold para hacer el 1-1. En el minuto 91, un error defensivo tras un regalo de Mateo Joseph dejó a Muriqi solo ante Lunin. El delantero kosovar no falló. Gol, explosión en Son Moix y golpe casi definitivo a la Liga.

La victoria permite al Mallorca alcanzar los 31 puntos y salir de la zona de descenso, colocándose dos por encima del Elche CF. Un giro clave en su lucha por la permanencia.