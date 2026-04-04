Lo que ha pasado con un paso de Semana Santa en Huelva es lo nunca visto en España

Cientos de procesiones de Semana Santa recorren estos días las calles de una gran cantidad de ciudades de una buena parte España. Muchas de ellas, gracias al esfuerzo de los costaleros que son los encargados de llevar los pasos en sus hombros.

Pero lo que ha sucedido este viernes en Huelva es lo nunca visto y, fácilmente, se recordará durante los próximos años. Ha ocurrido con el paso de Nuestra Señora de las Angustias de la Hermandad del Santo Entierro de Huelva.

La hermandad se vio obligada a pedir, urgentemente, la ayuda de todos los costaleros que estuviesen disponibles en la ciudad andaluza. Tal y como recogió el medio de Canal Sur, El Llamador de Huelva, "el paso de Nuestra Señora de las Angustias se encuentra en estos momentos sin cuadrilla suficiente para poder continuar su desfile procesional".

"Hoy la Virgen de las Angustias nos necesita. Es el momento de arrimar el hombro, echar una “chicotá” y demostrar el enorme corazón de los costaleros onubenses para que nuestra Madre no se quede en la calle y pueda completar su estación de penitencia con la dignidad que merece", recogió el citado medio.

Un paso que se quedó parado

Tal y como ha recogido la Agencia EFE, se trataba de uno de los tres pasos de la hermandad. Al inicio del recorrido, tenía 40 costaleros. Pero, por causas que no se han confirmado, la mitad terminó abandonando en mitad de la calle.

El resto de los costaleros intentaron seguir cargando con el recorrido, pero el cansancio era el doble. En un mensaje en redes sociales, el propio presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, Antonio González, pidió ayuda. "A toda la Huelva cofrade y, en especial, a los hombres de trabajadera: La Hermandad del Santo Entierro necesita urgentemente vuestra ayuda", reclamó.

"Se encuentra en estos momentos sin cuadrilla suficiente para poder continuar su desfile procesional", advirtió. Pero, finalmente, lograron hacer una "igualá de emergencia" para poder seguir con la procesión.

"Las dificultades costaleras"

En un mensaje en la red social X, la Hermandad del Santo Entierro ha reiterado este sábado su agradecimiento "por las múltiples muestras de solidaridad recibidas en el día de ayer para solventar las dificultades costaleras".

Una situación complicada que "atravesó el paso de Ntra. Sra. de las Angustias y que aparecieron al comienzo de su recorrido procesional". "Unas dificultades que fueron solventadas gracias a la suma de todos, empezando por los comprometidos costaleros de Angustias que permanecieron bajo sus andas en el momento más duro aun cuando algunas de sus trabajaderas se vaciaron. Ellos también podrían haberse ido, sin embargo, permanecieron junto a la Virgen y a sus compañeros" ha contado.

La situación se logró solventar gracias a la petición de ayuda a través de grupos de WhatsApp de cuadrillas de la ciudad y a los medios de comunicación. "Y, por supuesto, a todos los costaleros que no dudaron en acudir a la llamada de auxilio", ha expuesto en la red social X.