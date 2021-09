Cómo volver a la rutina de ejercicio sin lesionarse

1. La motivación, un factor clave

2. Nada de empezar a entrenar a lo loco

3. Ten en cuenta de dónde vienes

Para ello los expertos recomiendan una evaluación por parte de un especialista.“Hay que tener en cuenta los niveles desde los que partimos. Cada uno debería hacerse un análisis de, por supuesto, condición física ya sea con un reconocimiento médico, con el fisioterapeuta y demás. Todo depende de dónde partíamos. No es lo mismo que estuviéramos en 100 que en 0. Vamos a estar en 80 o en -10 después de verano”, señala Herrera. “Nos encontramos con pacientes que se creen que tienen 20 años y tienen ya 60, hacían entonces cosas que ahora no pueden”, añade.

“Si hablamos de una persona que acostumbraba a mantenerse físicamente activa, sí se tardará poco tiempo en volver al estado inicial. Si no es el caso, costará un poco más, pero menos fácil no significa imposible. En este sentido, el grado de compromiso de la persona es muy importante, así como el entorno en el que se mueva”, explica.

4. La progresión, factor clave

Una vez evaluados por un especialista que determine el nivel físico de cada persona y el plan a seguir, la motivación se une a la progresión. “Hay que ir poco a poco trabajando en rangos de no dolor para que no haya lesiones y dándole tiempo al cuerpo para que se adapte”, explica Herrera.

5. Tener agujetas no es precisamente buena señal

Otro falso mito es que el ejercicio es bueno cuando se llega al punto de tener agujetas, Herrera advierte de que las agujetas no deberían aparecer. “Dependen de la carga que hayas hecho, si empiezas de forma progresiva no deberíamos tener agujetas. Ese es el objetivo de la carga progresiva. Es mejor quedarte corto, siempre tienen que quedarte energías de reserva, no tienes que quedarte con la sensación de agotamiento”, explica. “No se trata de llegar a tu límite al primer día, porque vas a estar con agujetas dos o tres días que no vas a poder hacer la actividad que corresponde”, añade.