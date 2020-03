Festival de Málaga, conciertos, estrenos... el coronavirus se ceba con el mundo de la cultura

El Festival de Málaga o los Premios de Música Independiente son los últimos damnificados del mundo de la cultura por la extensión del coronavirus, que ha obligado a reducir las actividades del Instituto Cervantes, el aforo del Reina Sofía y a cancelar conciertos y estrenos de películas.



Desde que el Gobierno anunciara la suspensión de todos los eventos en espacios cerrados de más de 1000 personas en Madrid, La Rioja Vitoria y Labastida, los anuncios de cancelación de actos culturales, habitualmente multitudinarios, se han sucedido sin interrupción, y no solo en las zonas afectadas.



- El Festival de Cine de Málaga, que se iba a inaugurar este viernes 13 de marzo, ha sido aplazado por decisión del Ayuntamiento malagueño debido a la incertidumbre que genera la evolución del coronavirus. Aunque el certamen no está obligado a suspenderlo, las dificultades para los viajes impedirían su normal desarrollo.



- Otro de los afectados más inmediatos ha sido la gala de los Premios MIN, los de la industria musical independiente, que ha pospuesto su celebración de mañana en el Teatro Circo Price (1800 personas de capacidad), con actuaciones de artistas como Kiko Veneno y, según ha sabido Efe, a los se esperaba la asistencia del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes.



- Los responsables del Museo Reina Sofía han suspendido las visitas escolares y han tomado medidas para evitar aglomeraciones en las salas que suelen tener mayor afluencia, indicó a Efe una portavoz del museo. En todo caso, en los nueve primeros días de marzo la afluencia ha bajado hasta un 50 % en comparación con los mismos días del año pasado.



El Museo del Prado seguirá abierto pero cumplirá las recomendaciones del Gobierno por la crisis del coronavirus mediante el control del aforo general y estableciendo un número máximo de visitantes en las salas de Las Meninas, el Bosco y las Pinturas Negras y los Fusilamientos de Goya. Su afluencia también ha bajado, entre un 25 y un 30%.



- En el caso del Wizink Center de Madrid, que puede albergar a unas 15 000 personas en cada concierto, serán los organizadores respectivos los que decidan si se cancelan o posponen las citas. Por el momento, se cancela la celebración de Carnaval prevista para este sábado y se posponen los de Tequila, que se iba a celebrar el 20 de marzo y que pasa al 23 de septiembre, y Amaral -del 21 de marzo al 19 de septiembre-. Las próximas citas en el aire: La noche de Cadena 100 (28) y Maluma (29).



Según la revista internacional Pollstar, el WiZink Center fue el cuarto recinto del mundo en 2019 por actividad (el tercero en 2018), con 164 eventos, de los cuales 85 fueron conciertos y 63 eventos deportivos, con un total de 1,5 millones de espectadores.



- En lo que se refiere a los estrenos cinematográficos, el goteo de aplazamientos no cesa. Se han visto afectados títulos como Un amigo extraordinario, protagonizada por Tom Hanks, y El inconveniente, una comedia española con Juana Acosta. Y los Premios Fotogramas de Plata, cuya ceremonia tenía que haberse celebrado el 2 de marzo y se pospuso debido a causas meteorológicas, también se aplazan.



Además la Academia de Cine suspende temporalmente sus actividades culturales y la Filmoteca Española reducirá el aforo de las salas del Cine Doré a un tercio de su capacidad, además de cerrar por el momento la venta online de entradas hasta que ajusten sus sistemas informáticos a la nueva situación.



- Y tampoco la televisión se libra. El rodaje en Tenerife de la serie Sky Rojo, de Netflix, se interrumpió para garantizar la salud del equipo; los premios Talento de la Academia de Televisión se aplazan; los programas de Mediaset se graban sin público; los de Atresmedia con una reducción sobre el habitual -especialmente en los casos de grupos de riesgo- y en RTVE se está estudiando la emisión de gran parte de sus programas sin público.



Por otro lado, Movistar reforzará su oferta de entretenimiento, especialmente de contenidos infantiles y eventos deportivos a través de la aplicación Movistar + Lite, que será gratuita durante un mes tanto para clientes como para los que no lo son.



- En los teatros, tal como y como ha marcado el Gobierno, se reducirán sus aforos, y musicales tan populares como el de El rey León y Anastasia, que superan las 1000 butacas, anulan sus funciones dese hoy y hasta el día 25.



- El Instituto Cervantes ha suspendido todas sus actividades en su sede central de Madrid hasta el 25 de marzo y en los centros que tiene repartidos en el mundo aplica las directrices marcadas por cada Gobierno. En Italia, donde cuenta con centros en Milán, Roma y Palermo, la actividad está paralizada, el Pekín y Shangai se está empezando a recuperar y el Aula de Bratislava se ha cerrado por indicación del Gobierno.



- Los plenos y las comisiones de la Real Academia Española quedarán suspendidos a partir de mañana (durante 15 días), fecha en la que su director, Santiago Muñoz, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, ha convocado a la Junta de Gobierno en vista de las medidas extraordinarias adoptadas ante el coronavirus.



- El mundo de la promoción literaria también se está viendo afectado por el COVID-19 y escritores como Javier Castillo, con su reciente libro La chica de nieve ha cambiado la manera presencial por la telefónica para sus entrevistas. Y autoras como Ruta Sepetys o Posy Simmonds las han cancelado.



- Casa América y el Centro Sefarad-Israel han suspendido sus actividades hasta el 26 de marzo e incluso el programa de televisión Operación Triunfo, que desde hace un par de semanas prohíbe a sus concursantes chocar la mano con el público desplazado al estudio, ha aplazado todas las firmas previstas en estos días con algunos de los exparticipantes de esta edición, “con el fin de evitar el riesgo de propagación” del virus.