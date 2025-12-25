Andrea, malagueña que se ha mudado a Madrid: "Mucha gente que conozco tiene dos trabajos. Es muy difícil"

Está de plena actualidad y, teniendo en cuenta las previsiones del mercado de alquiler de viviendas para este 2026, se seguirá hablando de ello. Se trata de esa Odisea postmoderna que simboliza tratar de mudarse a la capital de España, aunque puedes sustituir la Villa de Madrid por otras ciudades como: Barcelona, València, Donostia (San Sebastián), Málaga... Precisamente, desde esta última, emblema de la Costa del Sol, ha llegado la protagonista de una publicación viral sobre su experiencia al trasladarse a Madrid.

Se trata de la creadora de contenido tras la cuenta de TikTok @andreacorrochanor, una joven malagueña cuyas valoraciones sobre lo que conlleva vivir en Madrid están arrasando en la red. Lo hace siendo muy sincera, sin pelos en la lengua y mientras aprovecha para darse un tratamiento de cremas ante el espejo, una de sus áreas de contenido en dicha red social china.

La malagueña explica que "mucha gente que conozco tiene dos trabajos", puesto que considera que "es muy difícil, de verdad yo la primera, poder tener una vida aquí a gusto sin tener que preocuparte con un solo trabajo". Apunta a que el ocio está carísimo y hay que cortarse para poder llegar a fin de mes: "Lo primero de todo es que es muy, muy difícil ahorrar en Madrid".

Andrea: "Una habitación es una verdadera pasta"

A su juicio, Andrea considera que está ante lo que "parece un Erasmus constante". Todo ello para pasar al verdadero meollo del problema, los precios tensionados de la vivienda. "Una habitación es una verdadera pasta", admite la joven en una publicación con cerca de un millar de 'me gusta' y decenas de miles de reproducciones.