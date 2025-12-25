Un profesor reacciona a la nueva jornada partida en los colegios públicos de Madrid: "Cualquier docente lo sabe..."

El historiador y docente Jagoba Álvarez Ereño ha reaccionado a una de las noticias del día en la Comunidad de Madrid: la aprobación de la jornada partida en los colegios. Ha dado su punto de vista como profesor y asegura que no es tan bonito como parece.

Este martes el Ejecutivo regional aprobó una normativa que establece la jornada partida "como criterio general" en los colegios públicos de los niveles de Infantil y Primaria y de Educación Especial. De esta manera se regulan los horarios escolares con el objetivo de "mejorar el rendimiento académico de los alumnos, favorecer la conciliación y ampliar la capacidad de elección de las familias madrileñas".

Por lo tanto, la jornada lectiva deberá organizarse en dos sesiones de mañana y tarde, separadas por un intervalo de dos horas, aunque con la opción de mantener la opción de continuada en los meses de septiembre y junio.

El profesor advierte

En este sentido, el profesor Álvarez advierte de que no es oro todo lo que reluce. En una publicación en su perfil de la red social X (@jagospierre), da dos puntos clave.

No mejora el rendimiento: "Cualquier persona que sea docente, tanto de secundaria, como de primaria, sabe que la jornada partida no mejora el rendimiento escolar y de hecho tiene un efecto contrario".

"Cualquier persona que sea docente, tanto de secundaria, como de primaria, sabe que la jornada partida no mejora el rendimiento escolar y de hecho tiene un efecto contrario". La conciliación: Para el docente, la conciliación es "familiar, no laboral, es para estar más tiempo con los hijos, no para estar más tiempo en el trabajo".

El colegio, ¿un parking?

Las reacciones a su opinión han surgido como la espuma. El profesor y usuario @carraprofe no ha estado de acuerdo: "Soy docente desde hace más de 35 años y no estoy de acuerdo, los principales interesados en la jornada continua somos los profesores".

Álvarez replica sugiriéndole que, en caso de que imparta clases en secundaria con jornada partida, haga una encuesta a los alumnos para saber si prefieren la continua: "Te sorprenderás".

Por otro lado, el usuario @J_kidd17 da otro punto clave: "La realidad es la que es y no la que queréis que sea, las familias trabajan de 9 a 17, no de 10 a 14, y sacrificar medio salario para que (generalmente) la madre cuide del niño varias horas más es imposible para muchas familias".

Y el profesor le da la razón: "Acaba de explicar el verdadero problema: los horarios de las jornadas laborales, son estos los que convierten a los centros escolares no en centros escolares, sino en lugar para aparcar a los niños".