Un país se pasa con su plantación de árboles y altera el ciclo del agua en todo el territorio

Se pasan con su plantación de árboles y alterna el ciclo del agua en todo el territorio. Eso es lo que están empezando a constatar los científicos en China, donde décadas de reforestación masiva han tenido un efecto secundario que nadie se esperaba.

Esta práctica ––por la que China lleva apostando a gran escala desde finales de los años setenta–– ha provocado que se redistribuya el agua dulce del país y, en algunas regiones, ha agravado la sequía en lugar de aliviarla.

Iniciativas emblemáticas como la llamada Gran Muralla Verde, creada en 1978 para frenar el avance del desierto del Gobi, o el Programa de Protección de Bosques Naturales, han transformado el paisaje. En medio siglo, la cobertura forestal ha pasado de alrededor del 10 % del territorio en 1949 a más del 25 % en la actualidad, con hasta 1,7 millones de kilómetros cuadrados protegidos o reforestados.

Más árboles, menos agua disponible

Durante años, estos proyectos han sido presentados como un éxito ambiental indiscutible ya que combaten la erosión del suelo, capturan CO₂ y ayudan a frenar la desertificación. Sin embargo, un estudio reciente publicado en la revista Earth’s Future revela que el impacto sobre el ciclo del agua es mucho más complejo.

Los investigadores analizaron los cambios en el uso del suelo entre 2001 y 2020 y descubrieron que el aumento de la vegetación ha modificado profundamente la circulación del agua en China. En el este del país, influido por los monzones, y en el árido noroeste —regiones que juntas representan el 74 % de la superficie terrestre del país— la cantidad de agua dulce disponible para personas y ecosistemas disminuyó durante ese periodo.

En cambio, en la meseta tibetana ocurrió lo contrario. Allí aumentó la disponibilidad de agua. Según recoge el medio Live Science, “observamos que los cambios en el uso del suelo están redistribuyendo el agua”, explicó Arie Staal, coautor del estudio y profesor adjunto de resiliencia de ecosistemas en la Universidad de Utrecht.

La clave está en la evapotranspiración, el proceso por el cual el agua pasa del suelo y de las plantas a la atmósfera. Los bosques, especialmente, incrementan este fenómeno porque los árboles tienen raíces profundas capaces de extraer agua incluso en periodos de sequía. Según el estudio, la evapotranspiración ha aumentado más rápido que las precipitaciones, lo que significa que más agua se pierde hacia la atmósfera de la que regresa al suelo.

Un ciclo del agua alterado a escala nacional

Aunque parte de esa humedad vuelve en forma de lluvia, no siempre lo hace en el mismo lugar. Los vientos pueden transportar el vapor de agua miles de kilómetros, de modo que el agua evaporada en una región acaba precipitándose en otra. “El ciclo del agua se está intensificando, pero a escala local se pierde más agua que antes”, resume Staal.

Este efecto tiene implicaciones especialmente delicadas en un país donde el agua ya está distribuida de forma desigual. El norte de China concentra cerca del 46 % de la población y el 60 % de las tierras cultivables, pero solo dispone de alrededor del 20 % de los recursos hídricos nacionales. La reducción adicional de agua en regiones ya secas aumenta el estrés hídrico y complica la gestión agrícola e industrial.