Muere el actor Pat Finn, de 'Friends' y 'The Middle', a los 60 años

El actor estadounidense Pat Finn, conocido por sus papeles en series como The Middle y por papeles secundarios en Friends o Seinfeld, ha fallecido a los 60 años debido a un cáncer de vejiga que sufría desde hace varios años y que le mantenía apartado de los focos.

Así lo ha confirmado un representante del intérprete a la revista People, quien ha confirmado que el deceso tuvo lugar el pasado lunes 22 de diciembre. "Era la persona más amable y alegre del mundo, siempre rodeado de su familia y amigos, con quien era increíblemente cercano y cariñoso. Todos extrañaremos su gran sonrisa y su corazón aún más grande", han señalado en su comunicado.

Uno de los papeles principales de Finn fue el de Bill Norwood en la serie de ABC The Middle, que interpretó desde 2011 hasta su final en 2018. Pero a lo largo de los años 90 también participó en otras grandes comedias de los 90 como Friends, donde dio vida al novio de Monica, el doctor Roger, y en Seinfeld, donde dio vida a Joe Mayo.

Según su representante, fue diagnosticado con un cáncer de vejiga en 2022 que estuvo en remisión durante un tiempo, pero volvió a activarse con metástasis. "Fue un guerrero en todo el sentido de la palabra", ha señalado su representante. A Finn, que ha fallecido rodeado de su familia en su casa de Los Angeles, le sobreviven su mujer de 35 años Donna, y sus tres hijos, Cassidy, Caitlin y Ryan.

"Después de una hermosa vida llena de risas, amor, familia y amigos, compartimos la desgarradora noticia del fallecimiento de Pat Finn. Pat luchó valientemente contra el cáncer durante los últimos años. Sabemos que el cielo celebrará con la llegada de Pat Finn. En sus últimos días, Pat solía mostrar sus mayores virtudes cuando los Bears anotaban un touchdown. Sin presión, Bears, solo les digo: ¡Hagan lo que puedan por Pat!", ha escrito su familia en un comunicado destacando su afición por su equipo de fútbol americano favorito, los Chicago Bears.

Su hija Cassidy también ha mandado un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de pequeña junto a él. "Mi vida cambió para siempre gracias a él. Me enseñó a ser divertida, positiva, humilde, a escuchar, a hacer siempre lo mejor posible, a querer y rodearme de las mejores personas. Pero lo más importante es que me enseñaste amabilidad. Nunca he conocido a una sola persona que tuviera algo malo que decir sobre mi padre. Me siento la persona más afortunada del mundo por poder llamarte mi papá", ha señalado.