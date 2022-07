El mayor experto de coronavirus en España estalla ante la "locura" y pide tres medidas urgentes

Anadolu Agency via Getty Images

Anadolu Agency via Getty Images

La séptima ola no hace sino crecer y cada vez son más los preocupados por el presente y futuro de la pandemia. Uno de ellos es Luis Enjuanes, el mayor experto del coronavirus en España, que ha levantado la voz para mandar un mensaje de alerta. El virus, dice, no solo no se ha ido, sino que “es una locura”, ante la evolución otra vez, de los positivos, hospitalizaciones y muertes.