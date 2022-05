Cospedal, a Villarejo: “Le he pedido a Rajoy que el CNI no me dé el coñazo si me voy a ver contigo. Ni a ti”

Cospedal: Yo casi creo que es mejor para tu protección que hables conmigo a que hables con Ignacio [López del Hierro, su marido].

Villarejo: No, si yo lo he hecho para no quemarte a ti.

Cospedal: Ya, pero yo es que ya me fumo un puro.

Villarejo: No, no, si yo me acuerdo de que en pleno tal, quedábamos en público, y yo, encantado. Si yo lo que no quiero es molestarte. (...)

Cospedal: Yo le he dicho al presidente: “Si yo con este señor me voy a ver, a mí que no me dé el coñazo el CNI. Ni a él”. Todo eso que lo sepas, que lo sepas.