Darias señala el "elemento definitorio" por el que no se retoma la mascarilla en interiores

Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado este miércoles que la decisión de no volver a la obligatoriedad de las mascarillas en interiores responde a las indicaciones de los expertos, y no a presiones de sectores económicos como el turístico porque, según la ministra, hay una mayor transmisión del coronavirus pero no mayor gravedad.