Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Trabajo y sindicatos alcanzan un acuerdo para ampliar los permisos por fallecimiento
Política
Política

Trabajo y sindicatos alcanzan un acuerdo para ampliar los permisos por fallecimiento

El ministerio ha cerrado un acuerdo con CCOO y UGT para ampliar a diez días laborables los permisos por fallecimiento de un familiar. 

Redacción HuffPost
Yolanda Díaz, en una imagen de archivo.
Yolanda Díaz, en una imagen de archivo.Europa Press via Getty Images

El Ministerio de Trabajo ha cerrado un acuerdo con CCOO y UGT para ampliar a diez días laborables los permisos por fallecimiento de un familiar y para poner en marcha dos nuevos permisos, uno de hasta 15 días laborales para acompañar a familiares en cuidados paliativos y otro de un día para acompañamiento en la eutanasia

Redacción HuffPost