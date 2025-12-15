Trabajo y sindicatos alcanzan un acuerdo para ampliar los permisos por fallecimiento
El Ministerio de Trabajo ha cerrado un acuerdo con CCOO y UGT para ampliar a diez días laborables los permisos por fallecimiento de un familiar y para poner en marcha dos nuevos permisos, uno de hasta 15 días laborales para acompañar a familiares en cuidados paliativos y otro de un día para acompañamiento en la eutanasia