Disney bloquea 'Dumbo', 'Peter Pan' y 'Los aristogatos' a menores de 7 años por racistas

Las advertencias de racismo en Disney han ido más allá. La plataforma Disney + ya anunció el pasado mes de octubre que iba a incluir una advertencia antes de las cintas Peter Pan, Dumbo, Los aristogatos en las que avisaba sobre su contenido racista.

A partir de ahora la plataforma restringirá el contenido a los niños menores de siete años, quienes no podrán ver estas cintas. La noticia ha sido recibida con sorpresa por los padres. “Quería ver Peter Pan con mi hija, pero no pude encontrarlo en ningún lado”, señala uno de ellos al periódico británico Sunday Mail. “Entonces me di cuenta de que todos se habían ido, los habían eliminado de las cuentas de los niños. Fue impactante”, añade.

Cuando se lanzaron los avisos de racismo en estas películas Disney señaló que quería frenar el “impacto dañino” de este contenido y “aprender de él” para “crear juntos un futuro más inclusivo”.

“Disney tiene un compromiso para crear historias con temas inspiradores que reflejen la rica diversidad de la experiencia humana en todo el mundo”, sentenciaron entonces.