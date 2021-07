'El animal de Hungría' y 'Ahora que nos dejan hablar, la juventud y los clásicos

No, no es momento de responder a estas preguntas. Hay que ir al teatro y, primero, enredarse, para, luego desenredarse, con esta historia vodevilesca. Divertida, muy divertida, al menos como está montada. Y vienen muchas oportunidades para hacerlo. El 20 de julio en el Festival de Teatro Clásicos de Peñíscola; el 23 y 24 de julio, en el Festival Internacional de Teatro Clásicos de Almagro; y del 20 al 22 de agosto, en los Veranos de la Villa. Oportunidades que seguramente se ampliarán a medida que la vayan viendo programadores y críticos.

Razones para que tenga más representaciones y gire no faltan. Comenzando por la fuerza que tiene el elenco y las ganas con la que salen al escenario. Y es que lo hacen bailando una haka y después de dos horas en continua actividad en escena, multiplicándose en personajes, se despiden de la misma manera.

Seguramente se involucró atrapado por la entrega y ganas de estos jóvenes- que le arrastraría a él como lo hace con el público- por el espíritu que anima esta comedia y el buen texto de Lope. Destaca en su segundo acto una reivindicación de la mujer como un sujeto activo de deseos sexuales que parece escrito ayer mismo y no trescientos y pico años atrás.

Una reivindicación hecha con mucho humor no falto de poesía, algo realmente difícil de hacer. En una larga escena que funciona como un reloj en sus réplicas y contrarréplicas gracias a las dos actrices que la protagonizan. Y, en la que destacaba Nora Hernández como la afiebrada hija que descubre y describe la atracción por los hombres, mejor dicho, por un hombre. Actriz que en gira ha sido sustituida.

Ahora que nos dejan hablar de Adrian Perea dirigida por Álvaro Nogales -al que vio José Luis Gómez y se lo quedó para que le ayudase en su Mio Cid- es otra cosa. No es un montaje al uso, como el anterior. Es más performativo, al menos aparentemente. En él la autoficción y el metateatro se meten a saco en el texto y en escena. Normal, ¿de dónde se puede tirar si no es de uno mismo y sus circunstancias cuando la historia que cuenta la obra surge de la urgencia de tener que entregar un texto en once días?