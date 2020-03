El duro testimonio de un periodista de la Cope contagiado: "Este virus parece preparado para matar"

Todo ello, subraya, pese a tener 26 años, no fumar y no tener patologías previas. El joven afirma que empezó a tener fiebre (38,2) y a dolerle la cabeza. Tras unos días así pensó que estaba mejorando pero, de pronto, asegura que comenzó a tener problemas para respirar.

Hace cinco días me ingresaron en el hospital por una neumonía bilateral, mas que probablemente derivada del coronavirus. Ahora, después de pasarlo muy mal y viendo que voy evolucionando, me gustaría contaros un poco. Esto es serio y también afecta a los jóvenes. Abro hilo. pic.twitter.com/RJEDti6yKL

Hace dos semanas empecé a encontrarme mal. Con fiebre (38,2) y mucho dolor de cabeza. Por detrás de los ojos, muy intenso. Era el día de mi cumpleaños y me tumbó en la cama. Me dolían todos los músculos del cuerpo, como si un coche me hubiese pasado por encima. Fueron 3 días.

Me puse bien tomando ibuprofeno y paracetamol. En cuanto tuve el primer síntoma no se me ocurrió salir de casa. Tenía dudas sobre si podía ser el COVID-19, pero a los dos días mi compañero de piso empezó con los mismos síntomas y con un poco de tos. Yo pensé que lo había superado

“Tienes neumonía bilateral, seguramente por coronavirus. Vamos a ponerte en tratamiento y a ver qué pasa. Tienes a tu favor que eres joven’. Solo me dijeron eso. Es un virus desconocido, no tiene un tratamiento específico, es experimental y no te prometen que te vayas a curar”, relata.

Remuiñán asegura que los dos primeros días fueron terribles y que estaba en shock. “Es durísimo. Me costaba respirar y la ansiedad hacía que me costase más. No tenía fuerzas para coger el teléfono, estaba destrozado. Y los médicos no te pueden decir que te vayas a curar, basicamente porque no lo saben”, cuenta.