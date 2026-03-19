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Gabriel Rufián e Irene Montero mueven el avispero de una izquierda en reflexión con su acto conjunto, pero aclaran: "No hay ninguna coalición electoral"
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Gabriel Rufián e Irene Montero mueven el avispero de una izquierda en reflexión con su acto conjunto, pero aclaran: "No hay ninguna coalición electoral"

La eurodiputada de Podemos y el portavoz de ERC dialogarán sobre el futuro de la izquierda como hizo antes Rufián con el diputado de Más Madrid Emilio Delgado.

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey
MADRID, SPAIN - FEBRUARY 09: ERC spokesman in Congress, Gabriel Rufian, talks with the Minister of Equality, Irene Montero, during a plenary session, February 9, 2023, in Madrid, Spain. During the plenary session, the Government faces the first votes of the year in Congress with its two partners at loggerheads over the Sexual Freedom Law or 'only yes is yes' and the exclusion of hunting dogs from the Animal Welfare Law, in addition to discrepancies with its parliamentary allies that could even lead to the reprobation of the Minister of the Interior. (Photo By Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images)
Gabriel Rufián con Irene Montero, en el Congreso en 2023.Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

Gabriel Rufián nunca ha ocultado su predilección política por Irene Montero. Hace poco menos de un año, cuando un usuario preguntó en X a la gente de izquierdas si votaría una candidatura liderada por Rufián, este contestó con tan solo una foto, una de la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad. Hace apenas unos días, durante el acto que celebró en Madrid con el diputado de Más Madrid Emilio Delgado, el catalán definió a Montero como una "fuerza de la naturaleza". "Quien crea que esta gente sobra, se equivoca", dijo Rufián con relación a la, en su opinión, necesaria participación de Podemos en una candidatura unitaria de la izquierda.

Aunque el anuncio de un acto conjunto el próximo 9 de abril en Barcelona haya sorprendido a muchos, lo cierto es que la relación entre Rufián y Montero, aunque con diferencias en algunos temas, siempre ha sido buena. De hecho, el portavoz de ERC ha repetido en varias ocasiones que prefiere antes a la eurodiputada, incluso a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que a la ministra de Trabajo y exlíder de Sumar, Yolanda Díaz. "A nivel personal y político le deseo lo mejor, pero no es lo mismo Irene Montero o Ione Belarra que Yolanda Díaz", señaló en una entrevista con El HuffPost en 2024, tras regresar de su permiso de paternidad.

Lo que sí es innegable es que la participación de Irene Montero en un acto con Rufián suscita preguntas inevitables: ¿Significa eso que habrá una candidatura conjunta de ambos políticos? ¿Significa esto que Podemos se abre a una alianza electoral junto al resto de fuerzas políticas a la izquierda del PSOE? Sobre lo primero, no. "Es hablar de la izquierda, es poner ideas. No hay ninguna coalición", aclaran fuentes cercanas a Rufián. En declaraciones a La 1 de RTVE, Montero ha asegurado que la formación morada "siempre ha estado" en el "camino" de los pactos. "Las alianzas van a caer por su propio peso", avanzó la eurodiputada, quien señaló que lo que buscan es ofrecer "certezas".

Otra cuestión, acaso más concreta: ¿significa eso que se abren a pactar con Sumar y su alianza con Izquierda Unida, Más Madrid y Comunes? Esta mañana, Montero no lo descartó, pero tampoco dijo que sí. En Podemos nunca se han sentido cómodos con lo que ha significado Sumar. Es más, esta misma semana, después de la debacle electoral en Castilla y León, Ione Belarra culpó a "la operación Sumar" de la "pérdida de capacidad de transformación de la izquierda". Un mes antes, el coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, condicionó los pactos de su partido al cumplimiento de "una premisa ideológica y política fundamental, que es no aceptar los límites del PSOE, no subordinarse al PSOE y no ser funcional a la socialdemocracia". Todo esto es lo que, al menos hasta ahora, achacan desde Podemos a Sumar.

En Sumar, por su parte, y como ya pasó con el primer acto entre Rufián y Delgado, han recibido con buenas palabras el encuentro que tendrá lugar con Montero. "Bienvenidas todas las conversaciones, actos y gestos que nos lleven a poder responder a la demanda social de construir un espacio lo más amplio posible para evitar que Feijóo y Abascal gobiernen este país", han señalado fuentes de Sumar a El HuffPost. Fuentes de Izquierda Unida, sin embargo, consideran que ahora "no toca" valorar el acto.

Más allá de la rumorología y los mensajes que se acumulan en redes sociales, sin embargo, por ahora el diálogo entre Rufián y Montero es solo eso, una conversación sobre el futuro de la izquierda moderada por Xavier Domènech. Desde el entorno del catalán descartan que esto suponga el inicio de la creación de una futura alianza electoral, sino una nueva patada en la conciencia de los líderes de la izquierda. A preguntas de Infolibre, el portavoz de ERC ha señalado que siempre que pueda utilizar su "repercusión mediática" para "humildemente mover un poco el cotarro", eso hará.

Héctor Juanatey
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Me llamó Héctor Juanatey, aunque como dice Xoan Tallón, eso no importa, todo el mundo tiene un nombre. Me gusta escribir y contar cosas. En El HuffPost escribo de política, y como política lo es todo, decirles esto es como decir todo y decir nada.

 

Sobre qué temas escribo

En El HuffPost escribo, como ya les dije, de política, que es todo. Si quisieran entrar más en detalle, les cuento: por gustar, me gusta escribir de todo aquello que me preocupa dentro y fuera de la redacción. En los últimos años, por ejemplo, he estado investigando el ascenso de la extrema derecha, una suerte de virus invisible que crece cada día más. Un crecimiento, sin embargo, que también tiene responsables, y en ellos me gusta fijarme, ya sea Elon Musk, Mark Zuckerberg o influencers de ultraderecha con cada vez más adeptos. Pero también la política es causa de la desafección de la que beben los ultras. De ahí que no haya que olvidarse nunca de temas fundamentales como la vivienda; en definitiva, de las condiciones materiales de la ciudadanía. Por ese motivo, también, y desde la cobertura que hice para Público durante el 15M en la Puerta del Sol, en Madrid, he centrado gran parte de mi trabajo en las diferentes reivindicaciones de la movilización social. Sospechen siempre de aquellos periodistas que acostumbran a agobiar con la cantinela de la objetividad. Al final, solo buscan desprestigiar el sentido mismo de la profesión.

 

Mi trayectoria

Pese a todas las advertencias, desde que me decanté por estudiar periodismo (Licenciatura y Máster en Periodismo de Investigación), a excepción de un parón en el que trabajé en discurso y comunicación política, he tenido la suerte de dedicarme a escribir. Empecé en La Voz de Galicia y, tras dejar la terruña (Galicia) y mudarme a la capital en busca de oportunidades laborales, pasé por Público, La Sexta, fui redactor fundacional de eldiario.es, y he escrito para un buen número de medios como Praza.com, la revista Luzes, Playground Magazine, La Marea, Vanity Fair o CTXT. En una ocasión estuve en el campamento de refugiados de Dajla, en el Sahara, y de allí me traje unas breves anotaciones que fueron publicadas como libro, ‘Dajla. Apuntes desde o Sahara’, editado por Praza. En otra, entrevisté a Txema Guijarro, una de las personas que trabajó en el asilo de Julian Assange y Edward Snowden, y esos diálogos se transformaron también en libro, ‘El analista. Un espía accidental en los casos Assange y Snowden’, de Libros del KO. En otro lapso de tiempo, creé junto a los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado un programa de humor, La Tuerka News, porque tengan claro que sin risas nos vamos a la m*****.

 

 

Cómo contactar conmigo:

Podéis escribirme a hjuanatey@huffpost.es. Se aceptan insultos, siempre y cuando tengan cierta gracia. Estoy en X/Twitter (@hectorjuanatey), Bluesky, (@hectorjuanatey.bsky.social), Instagram (@hectorjuanatey) y TikTok (@hectorjuanatey). Lo curioso es que, en el fondo, me gustaría que desapareciera más de una de estas plataformas.

 

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