Pide un desayuno en un bar y lo que sugiere el dueño para llegar al mínimo y pagar con tarjeta crea lío: "Han perdido a un cliente"

El usuario de TikTok @zinkiki_tiktok ha publicado un vídeo sobre una situación que ha vivido en una cafetería, de la que asegura que ha perdido un potencial cliente por lo que ha pasado a la hora de cobrar, generando cierto debate sobre establecer un mínimo para pagar con tarjeta.

"Hoy el dueño de una cafetería ha perdido un potencial cliente recurrente por 13 céntimos. ¡13 céntimos! Normalmente desayuno cerca de mi casa y quería probar una cafetería nueva del barrio y he desayunado una calidad estándar, ni mejor ni peor que otros sitios donde suelo desayunar", ha explicado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 30.000 visitas.

Sin embargo, cuando ha ido a pagar, el camarero en cuestión le ha indicado que el mínimo para pagar con tarjeta es de 6 euros. "Yo eso lo entiendo, total libertad para cobrar en efectivo y no aceptar tarjeta, evidentemente", ha opinado, aunque no se sabe si estaba indicado.

No llevaba efectivo, ¿qué hizo?

El problema del hombre es que no llevaba efectivo encima, como cada día más personas. "En todos los sitios cerca, donde suelo desayunar, aceptan pago con tarjeta, independientemente de la cantidad. Y entonces me ha mirado con cara de ¿qué hacemos?", ha relatado.

Tenía prisa, así que no le ha sabido dar una opción, pero entonces le hace una propuesta: "Llévate una gua, llegas a los seis euros y ya está". Como no tenía ganas de discutir, simplemente aceptó: "He pagado 6 euros por el desayuno y una botella de agua, que no me hacía falta. Es que es para reflexionar".

"Por dentro he pensado: ya no vengo más, ¿qué le hubiera costado? No había nadie en la cafetería, me podía haber cobrado con tarjeta; le hubiera costado 13 céntimos, más o menos, la comisión del datáfono. Es la primera vez que voy y ya no voy más", ha explicado.

¿Se puede establecer un mínimo?

El problema está en que, según cuenta, no había ningún cartel que indicara que había que pagar un mínimo. En España, la ley recoge que no se puede cobrar ninguna cantidad adicional por el uso de la tarjeta como medio de pago. Sin embargo, SÍ es legal establecer un mínimo, siempre que el establecimiento en cuestión lo indique previamente de forma clara.

Además, los comercios no están obligados a aceptar el pago con tarjeta para importes muy bajos si lo tienen restringido, por lo que pueden exigir efectivo.