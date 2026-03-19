La revista más famosa de Hollywood dice todo esto de 'Torrente Presidente' y acaba mencionando a Vox

Torrente Presidente es la película del momento. El éxito de Santiago Segura ha traspasado fronteras y ha llegado a la meca del cine: el mismísimo Hollywood, de la mano de la revista Variety, la más famosa en el ámbito del cine.

La famosa publicación ha dedicado una noticia a hablar del éxito de la última película de Torrente, que se estrenó el pasado 13 de marzo y que va camino de batir todos los récords de recaudación con 6,9 millones de euros en su primer fin de semana, según datos de Comscore.

No se sabe si Santiago Segura también se enfadará con Variety, al igual que ha hecho con otros medios, por poner en el titular de la noticia que en la película salen haciendo un cameo Kevin Spacey y Alec Baldwin.

"¿Quién hubiera imaginado que Kevin Spacey, después de que su carrera en Hollywood terminara en medio de varias acusaciones de agresión sexual, aparecería en una superproducción cinematográfica?", se han preguntado.

Mención a Vox

"Pues sí, ha sucedido, al menos en España. Torrente Presidente, con Spacey en un cameo y distribuida por Sony Pictures España, ha batido todos los récords recientes de taquilla en España, recaudando 7,25 millones de euros en su primer fin de semana desde su estreno el 13 de marzo", han escrito también.

Ha recogido Variety que este es el mejor estreno de una película de cualquier nacionalidad desde 2019. También es la mejor recaudación en el fin de semana de estreno desde 2015.

En uno de sus párrafos finales, el citado medio sorprende al hablar del primer Torrente y de cómo fue visto en España por entonces, algo que quizá muchos han olvidado: "Cuando Torrente apareció por primera vez, fue recibido como una parodia hilarante de aquellos fanáticos históricos que aún afirmaban, en plena democracia, que España era mejor bajo el franquismo".

Y ojo porque poco después mencionan al partido de extrema derecha Vox: "Ahora, su figura tiene una relevancia muy actual, ya que el partido de extrema derecha Vox se ha consolidado como la tercera fuerza política más votada de España".