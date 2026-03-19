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La revista más famosa de Hollywood dice todo esto de 'Torrente Presidente' y acaba mencionando a Vox
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La revista más famosa de Hollywood dice todo esto de 'Torrente Presidente' y acaba mencionando a Vox

'Variety' analiza el fenómeno 'Torrente'. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Santiago Segura en la presentación de 'Torrente presidente'.
Santiago Segura en la presentación de 'Torrente presidente'.EFE

Torrente Presidente es la película del momento. El éxito de Santiago Segura ha traspasado fronteras y ha llegado a la meca del cine: el mismísimo Hollywood, de la mano de la revista Variety, la más famosa en el ámbito del cine. 

La famosa publicación ha dedicado una noticia a hablar del éxito de la última película de Torrente, que se estrenó el pasado 13 de marzo y que va camino de batir todos los récords de recaudación con 6,9 millones de euros en su primer fin de semana, según datos de Comscore. 

No se sabe si Santiago Segura también se enfadará con Variety, al igual que ha hecho con otros medios, por poner en el titular de la noticia que en la película salen haciendo un cameo Kevin Spacey y Alec Baldwin. 

"¿Quién hubiera imaginado que Kevin Spacey, después de que su carrera en Hollywood terminara en medio de varias acusaciones de agresión sexual, aparecería en una superproducción cinematográfica?", se han preguntado. 

Mención a Vox

"Pues sí, ha sucedido, al menos en España. Torrente Presidente, con Spacey en un cameo y distribuida por Sony Pictures España, ha batido todos los récords recientes de taquilla en España, recaudando 7,25 millones de euros en su primer fin de semana desde su estreno el 13 de marzo", han escrito también.

Ha recogido Variety que este es el mejor estreno de una película de cualquier nacionalidad desde 2019. También es la mejor recaudación en el fin de semana de estreno desde 2015. 

En uno de sus párrafos finales, el citado medio sorprende al hablar del primer Torrente y de cómo fue visto en España por entonces, algo que quizá muchos han olvidado: "Cuando Torrente apareció por primera vez, fue recibido como una parodia hilarante de aquellos fanáticos históricos que aún afirmaban, en plena democracia, que España era mejor bajo el franquismo". 

Y ojo porque poco después mencionan al partido de extrema derecha Vox: "Ahora, su figura tiene una relevancia muy actual, ya que el partido de extrema derecha Vox se ha consolidado como la tercera fuerza política más votada de España". 

Álvaro Palazón
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Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

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