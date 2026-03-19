Una llanita hace una versión de 'Me quedo contigo' de Rosalía y arrasa como nadie

La creadora de contenido gibraltareña Chloe Martínez ha encendido TikTok con una versión en llanito de 'Me quedo contigo', el clásico de Los Chunguitos que Rosalía llevó a una nueva generación. Pero el interés que está despertando va más allá de la música. Su vídeo ha tocado una fibra que tiene que ver con identidad, mezcla cultural y reconocimiento: la visibilidad de una comunidad que rara vez aparece en los discursos dominantes.

Martínez empieza el vídeo explicando que quería cantar el tema "en llanito", la mezcla de español, inglés y expresiones propias de Gibraltar. "En el dialect hay muchas palabras en llanito, pero la mayoría del everyday es spanglish", comenta entre risas. Esa mezcla fluida, asumida sin complejos, es precisamente lo que ha captado la atención de miles de usuarios.

La mezcla lingüística como marca identitaria

En un momento del vídeo, la joven aclara que la letra es reciente: "La escribí el otro día… la voy a probar. Voy a tener las letras en front porque si no…". No hay impostación ni pose: simplemente muestra cómo piensa, habla y se expresa una generación que crece cambiando de código lingüístico casi sin pensar. Para muchos espectadores, ese gesto tiene un valor simbólico que trasciende la música: la normalización de una identidad híbrida en un territorio que siempre ha vivido entre dos mundos.

Las reacciones lo confirman. Jóvenes gibraltareños celebran ver su habla cotidiana reflejada en un contenido viral. Usuarios españoles muestran sorpresa ante la musicalidad del spanglish local. Seguidores británicos preguntan por los orígenes de esa mezcla tan particular. Lo que empezó como una simple prueba musical ha acabado actuando como un puente cultural inesperado.

Un vídeo que abre una conversación social inesperada

Chloe dedica buena parte del clip a agradecer el apoyo: "Thank you for all the comments… let me know what you think of the song, a ver si vale la pena". Y para muchos usuarios sí que lo vale, pero no solo por la interpretación. Lo que más valoran es la sensación de autenticidad, de escuchar algo que pertenece a un territorio específico y a una comunidad que pocas veces se ve representada.

La creadora se despide con un "un abrazo y un beso, thank you, mua". Pero el impacto continúa moviéndose por TikTok: conversaciones sobre identidad, preguntas sobre el llanito, curiosidad por su historia y comentarios reivindicando que las culturas mixtas también generan contenido propio, reconocible y valioso.

El vídeo no solo ha triunfado: ha abierto una ventana a cómo se vive, se habla y se siente en un lugar donde las fronteras no separan, sino que mezclan.