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Una llanita hace una versión de 'Me quedo contigo' de Rosalía y arrasa como nadie
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Una llanita hace una versión de 'Me quedo contigo' de Rosalía y arrasa como nadie

Una reivindicación cultural desde TikTok que conecta con miles de jóvenes de identidades mixtas.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
La cantante Rosalía, en los Brit Awards.
La cantante Rosalía, en los Brit Awards.GETTY

La creadora de contenido gibraltareña Chloe Martínez ha encendido TikTok con una versión en llanito de 'Me quedo contigo', el clásico de Los Chunguitos que Rosalía llevó a una nueva generación. Pero el interés que está despertando va más allá de la música. Su vídeo ha tocado una fibra que tiene que ver con identidad, mezcla cultural y reconocimiento: la visibilidad de una comunidad que rara vez aparece en los discursos dominantes.

Martínez empieza el vídeo explicando que quería cantar el tema "en llanito", la mezcla de español, inglés y expresiones propias de Gibraltar. "En el dialect hay muchas palabras en llanito, pero la mayoría del everyday es spanglish", comenta entre risas. Esa mezcla fluida, asumida sin complejos, es precisamente lo que ha captado la atención de miles de usuarios.

La mezcla lingüística como marca identitaria

En un momento del vídeo, la joven aclara que la letra es reciente: "La escribí el otro día… la voy a probar. Voy a tener las letras en front porque si no…". No hay impostación ni pose: simplemente muestra cómo piensa, habla y se expresa una generación que crece cambiando de código lingüístico casi sin pensar. Para muchos espectadores, ese gesto tiene un valor simbólico que trasciende la música: la normalización de una identidad híbrida en un territorio que siempre ha vivido entre dos mundos.

Las reacciones lo confirman. Jóvenes gibraltareños celebran ver su habla cotidiana reflejada en un contenido viral. Usuarios españoles muestran sorpresa ante la musicalidad del spanglish local. Seguidores británicos preguntan por los orígenes de esa mezcla tan particular. Lo que empezó como una simple prueba musical ha acabado actuando como un puente cultural inesperado.

Un vídeo que abre una conversación social inesperada

Chloe dedica buena parte del clip a agradecer el apoyo: "Thank you for all the comments… let me know what you think of the song, a ver si vale la pena". Y para muchos usuarios sí que lo vale, pero no solo por la interpretación. Lo que más valoran es la sensación de autenticidad, de escuchar algo que pertenece a un territorio específico y a una comunidad que pocas veces se ve representada.

La creadora se despide con un "un abrazo y un beso, thank you, mua". Pero el impacto continúa moviéndose por TikTok: conversaciones sobre identidad, preguntas sobre el llanito, curiosidad por su historia y comentarios reivindicando que las culturas mixtas también generan contenido propio, reconocible y valioso.

El vídeo no solo ha triunfado: ha abierto una ventana a cómo se vive, se habla y se siente en un lugar donde las fronteras no separan, sino que mezclan.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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