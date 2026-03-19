El Gobierno cambia las normas: los mayores de 65 años podrán seguir yendo al cine por 2 euros después de que 258 salas agotaran la subvención

Los mayores de 65 años podrán seguir yendo los martes al cine por 2 euros hasta el mes de junio. Este jueves, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se ha publicado una modificación del Real Decreto 390/2025, que regula la medida.

El cambio supone una ampliación extraordinaria de tres millones de euros del presupuesto destinado a la iniciativa, conocida como 'Cine Senior'. La decisión se adopta después de que 258 salas hayan agotado parte importante de las subvenciones inicialmente previstas para el programa.

"La medida, que comenzó a aplicarse el 24 de junio de 2025, se ha acogido nuevamente con gran éxito, lo que se ha plasmado en un aumento masivo de afluencia de público a las salas respecto a la campaña de 2024, donde el total de asistencia ascendió a más de 1,6 millones de espectadores en las 35 semanas de duración total de la misma, mientras que, en la campaña actual, tras las veintiocho primeras semanas de actividad subvencionable, esa cifra ha superado ya los 1,5 millones de espectadores", se detalla en el texto publicado en el BOE.

No obstante, esa gran acogida de la iniciativa por parte de los mayores de 65 años ha tenido la consecuencia de que el presupuesto asignado a 'Cine Senior' esté cerca de ser excedido por gran parte de los cines que participan.

En concreto, en el texto normativo se señala que "la consolidación del programa en esta tercera edición con el espectacular incremento de asistencia a las salas por parte de las personas de 65 o más años indicado, ha ocasionado que 258 salas de exhibición hayan agotado más del 60% de la subvención inicialmente otorgada".

"A la vista del ritmo de ejecución señalado, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el mismo, previsiblemente 223 salas de exhibición agotarán la subvención en el mes de marzo de 2026, es necesario modificar el régimen de las ayudas de manera que sea posible atender a las necesidades de ampliación que previsiblemente tendrán las salas para que, de este modo, puedan continuar desarrollando la actividad subvencionable hasta cumplir el objetivo anual inicialmente previsto, que finaliza el 24 de junio de 2026", se justifica en la modificación del Real Decreto 390/2025.