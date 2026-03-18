Así puedes usar el simulador de Hacienda para saber si la declaración de la renta te sale a pagar o a devolver

La duda más frecuente en la declaración de la renta es la de si te va a salir a pagar o a devolver. En este sentido son muy importantes las deducciones fiscales, que te ayudan a ahorrar dinero. Sin embargo, no siempre es suficiente como para que el resultado sea favorable para ti.

Muchos contribuyentes esperan a tener disponible el borrador para comprobarlo. La campaña de la renta empieza el 8 de abril, pero no debes retrasarte tanto para conocer el resultado de la declaración.

Hacienda pone a tu disposición el simulador Renta Web Open, que permite adelantarte y así no llevarte sorpresas cuando completes el trámite.

Se trata de una herramienta para la que no tienes que identificarte con DNI electrónico o certificado digital, y cuyo uso es bastante sencillo. Te servirá para comprobar por adelantado si tus deducciones son suficientes para ahorrar dinero o si te compensa más hacer la declaración individual o conjunta. Ojo, tiene una validez meramente informativa, no es una gestión real.

Cómo funciona Renta Web Open

Para acceder al simulador tienes que entrar en la web de Hacienda y seleccionar el apartado Todas las gestiones. Después, pulsar en Otros servicios y Simuladores. Ahí encontrarás el Renta Web Open.

Este no es el borrador real, así que tendrás que introducir toda tu información a mano. Aquí Hacienda no completa tus datos fiscales automáticamente.

Necesitas aportar los datos básicos, nombre, comunidad autónoma, código postal, estado civil e hijos. Una vez se haya cargado el borrador, llega el momento de enviar la información más importante: nómina, recibos bancarios, el dinero que gastas en alquiler o hipoteca... Todo lo que pienses emplear en tu verdadera declaración de la renta.

Puedes utilizar las secciones para navegar directamente a donde te interesa, por ejemplo a los rendimientos del trabajo, las deducciones o los inmuebles. Conviene tener toda la información a mano para que el proceso sea más ágil.

Una vez hayas rellenado los campos que consideres necesarios, tienes que pinchar en Resumen de Declaraciones. Hacienda te permitirá descargar un documento PDF en el que aparece todo aquello que te puede interesar, principalmente el resultado de la declaración de la renta. Así sabrás con antelación si te sale a pagar o a devolver.

Una de las ventajas es que puedes jugar con diferentes escenarios. Por ejemplo, qué pasa si aportas más o menos cantidad a un plan de pensiones. Esto te ayuda a anticiparte y probar cuáles son las opciones más convenientes.

Otro aspecto clave es que te ayuda a saber si debes presentar o no la declaración de la renta, en el caso de que no estés obligado a hacerlo.