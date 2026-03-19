Cuándo es la primavera: esta es la fecha en la que empieza en España 

Los días son cada vez más largos y las temperaturas empiezan a resultar agradables. Incluso el tren de borrascas que cruzó la península entre enero y febrero ha quedado atrás, y aunque todavía hay días de lluvia, el sol comienza a tener el protagonismo que muchos deseaban. En definitiva, llega la primavera.

En realidad, la primavera meteorológica arrancó el pasado 1 de marzo y se prolongará hasta el 31 de mayo. Los meteorólogos la agrupan así para poder hacer análisis climáticos de manera más clara y eficaz. Lo que empieza próximamente es la primavera astronómica. Es decir, el equinoccio.

Esta época es en la que se hace el cambio al horario de verano (tendrás que adelantar el reloj, a las 2.00 de la madrugada serán las 3.00), y también se celebra la Semana Santa, que es el período vacacional más esperado de la estación. Por eso no es de extrañar que muchas personas tengan interés en saber cuándo empieza la primavera.

Así han crecido las búsquedas sobre la primavera en Google

Consultando los datos de Google Trends, la herramienta de Google para revisar las búsquedas de los usuarios, es posible comprobar que el interés por el comienzo de la primavera se ha incrementado en las últimas semanas:

Así han crecido las búsquedas de 'Cuándo es la primavera' google trends

El término que aparece en la imagen es 'Cuándo es la primavera', pero también hay otros con búsquedas similares, por ejemplo, 'Cuándo empieza la primavera'.

Como puedes ver, entre mitad y finales de febrero hubo tres picos de búsqueda. Esto significa que los usuarios ya estaban interesados en el arranque de la primavera. Lo mismo ha ocurrido entre comienzos y mitad de marzo, cuando las búsquedas han vuelto a crecer.

Es de esperar que, a lo largo de los próximos días, las búsquedas de términos similares continúen aumentando.

Cuándo empieza la primavera en España

La primavera comienza el viernes 20 de marzo a las 15.46 hora peninsular. Terminará el 21 de junio, dando paso al verano.

La estación primaveral suele estar caracterizada por la variabilidad del tiempo: días de sol y calor, y también jornadas de lluvia y frío. La Aemet ya ha pronosticado que será más cálida de lo normal, aunque todavía no se sabe qué esperar de las lluvias. Existen las mismas posibilidades para cada escenario: que sea más seca de lo normal, que llueva lo habitual para la época o que sea más húmeda de lo habitual.