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Cuándo es la primavera: esta es la fecha en la que empieza en España
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Cuándo es la primavera: esta es la fecha en la que empieza en España 

A estas alturas muchos se preguntan cuándo empieza la primavera. El interés se puede comprobar en los datos de búsquedas de Google Trends.

Enrique Fernández
Enrique Fernández
Amigos en un parque en primavera
La primavera está a punto de empezarGetty Images

Los días son cada vez más largos y las temperaturas empiezan a resultar agradables. Incluso el tren de borrascas que cruzó la península entre enero y febrero ha quedado atrás, y aunque todavía hay días de lluvia, el sol comienza a tener el protagonismo que muchos deseaban. En definitiva, llega la primavera. 

En realidad, la primavera meteorológica arrancó el pasado 1 de marzo y se prolongará hasta el 31 de mayo. Los meteorólogos la agrupan así para poder hacer análisis climáticos de manera más clara y eficaz. Lo que empieza próximamente es la primavera astronómica. Es decir, el equinoccio.

Esta época es en la que se hace el cambio al horario de verano (tendrás que adelantar el reloj, a las 2.00 de la madrugada serán las 3.00), y también se celebra la Semana Santa, que es el período vacacional más esperado de la estación. Por eso no es de extrañar que muchas personas tengan interés en saber cuándo empieza la primavera. 

Así han crecido las búsquedas sobre la primavera en Google

Consultando los datos de Google Trends, la herramienta de Google para revisar las búsquedas de los usuarios, es posible comprobar que el interés por el comienzo de la primavera se ha incrementado en las últimas semanas:

Interés por el comienzo de la primavera
  Así han crecido las búsquedas de 'Cuándo es la primavera' google trends

El término que aparece en la imagen es 'Cuándo es la primavera', pero también hay otros con búsquedas similares, por ejemplo, 'Cuándo empieza la primavera'. 

Como puedes ver, entre mitad y finales de febrero hubo tres picos de búsqueda. Esto significa que los usuarios ya estaban interesados en el arranque de la primavera. Lo mismo ha ocurrido entre comienzos y mitad de marzo, cuando las búsquedas han vuelto a crecer.

Es de esperar que, a lo largo de los próximos días, las búsquedas de términos similares continúen aumentando.

Cuándo empieza la primavera en España

La primavera comienza el viernes 20 de marzo a las 15.46 hora peninsular. Terminará el 21 de junio, dando paso al verano.

La estación primaveral suele estar caracterizada por la variabilidad del tiempo: días de sol y calor, y también jornadas de lluvia y frío. La Aemet ya ha pronosticado que será más cálida de lo normal, aunque todavía no se sabe qué esperar de las lluvias. Existen las mismas posibilidades para cada escenario: que sea más seca de lo normal, que llueva lo habitual para la época o que sea más húmeda de lo habitual. 

Enrique Fernández
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Soy redactor del HuffPost España y mi objetivo es contar de manera precisa al lector los temas que más le pueden interesar en el día a día.

 

Sobre qué temas escribo

Mi trabajo no se enfoca en una sola temática, sino que exploro diferentes ramas: política, sociedad, economía, curiosidades... Cualquier asunto que sea importante para el lector y que despierte su curiosidad. Trato de mantener un enfoque directo, dando mucho peso al contexto y aportando todos los detalles para que la información sea certera.

  

Mi trayectoria

Nací en Málaga en 1992 y me marché a Madrid en 2010 para estudiar Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Hice las prácticas en El Mundo y posteriormente formé parte del equipo de Business Insider España. Allí publiqué artículos sobre pensiones, impuestos, trabajo, empresas y política.

 

La literatura y el teatro son mis grandes pasiones. Dedico mi tiempo libre a leer y a actuar en una compañía que me ha dado grandes alegrías. 

 

 

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