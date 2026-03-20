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La Unión Europea quiere pisar el freno en Oriente Medio: reclama frenar los ataques a infraestructuras en Irán
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La Unión Europea quiere pisar el freno en Oriente Medio: reclama frenar los ataques a infraestructuras en Irán

Bruselas pide "desescalada", "máxima moderación" y una moratoria a los ataques mientras refuerza sus operaciones navales sin tocar el estrecho de Ormuz.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Bombardeos en Teherán (Irán)
Bombardeos en Teherán (Irán)Getty Images

La Unión Europea quiere pisar el freno en Oriente Medio. En plena escalada regional, los líderes de los Veintisiete han reclamado este jueves una desescalada urgente, el respeto absoluto al derecho internacional y, de forma específica, una moratoria de los ataques contra instalaciones energéticas y de agua en Irán.

El mensaje llega en unas conclusiones adoptadas durante la cumbre europea celebrada en Bruselas, donde los mandatarios han intentado proyectar unidad ante un escenario cada vez más volátil.

Refuerzo de Aspides y Atalanta… pero sin entrar en Ormuz

Los líderes europeos apoyan "reforzar" las operaciones navales Aspides y Atalanta en el mar Rojo y el Índico occidental, pero dejan claro que ese impulso debe darse sin ampliar sus mandatos actuales. Eso implica, entre otras cosas, que no se extenderán al estrecho de Ormuz, un punto crítico de la región que varios países habían señalado como posible próxima zona de operaciones.

En paralelo, la UE insiste en la necesidad de proteger el espacio aéreo regional, garantizar la seguridad marítima y defender la libertad de navegación, un principio que los Veintisiete consideran esencial ante los ataques, amenazas y obstrucciones registrados en las últimas semanas. La declaración incluye una condena explícita a "cualquier acto que impida que los buques entren o salgan del estrecho de Ormuz".

Preocupación por la región y rechazo a los ataques de Irán

En su mensaje más político, los líderes europeos alertan de que la situación en Irán y en el entorno "amenaza la seguridad regional y global". Por eso vuelven a pedir máxima moderación, protección de la población civil y respeto escrupuloso del derecho internacional.

La cumbre también incluye una condena enérgica de los recientes ataques militares lanzados por Irán contra países vecinos, junto a un gesto de solidaridad hacia los Estados afectados. Y hay una petición directa a Teherán: que tanto él como sus aliados cesen de inmediato los ataques y respeten la soberanía e integridad territorial de los países de la región.

Defensa aérea y drones: cooperación y advertencias

El texto subraya la "importancia de una acción concertada" para ayudar a los socios regionales a reforzar sus capacidades de defensa aérea y antidrón, un ámbito clave en un conflicto donde los ataques con UAV se han convertido en un arma de uso habitual.

Un punto llamativo de las conclusiones es la referencia a Ucrania: la UE señala que Kiev está dispuesta a proporcionar apoyo y conocimientos técnicos en materia de defensa aérea y contra drones a varios países del Golfo, un gesto inusual que subraya hasta qué punto la guerra en Europa y la tensión en Oriente Medio empiezan a cruzarse en los debates estratégicos de la Unión.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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