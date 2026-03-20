La Unión Europea quiere pisar el freno en Oriente Medio: reclama frenar los ataques a infraestructuras en Irán

La Unión Europea quiere pisar el freno en Oriente Medio. En plena escalada regional, los líderes de los Veintisiete han reclamado este jueves una desescalada urgente, el respeto absoluto al derecho internacional y, de forma específica, una moratoria de los ataques contra instalaciones energéticas y de agua en Irán.

El mensaje llega en unas conclusiones adoptadas durante la cumbre europea celebrada en Bruselas, donde los mandatarios han intentado proyectar unidad ante un escenario cada vez más volátil.

Refuerzo de Aspides y Atalanta… pero sin entrar en Ormuz

Los líderes europeos apoyan "reforzar" las operaciones navales Aspides y Atalanta en el mar Rojo y el Índico occidental, pero dejan claro que ese impulso debe darse sin ampliar sus mandatos actuales. Eso implica, entre otras cosas, que no se extenderán al estrecho de Ormuz, un punto crítico de la región que varios países habían señalado como posible próxima zona de operaciones.

En paralelo, la UE insiste en la necesidad de proteger el espacio aéreo regional, garantizar la seguridad marítima y defender la libertad de navegación, un principio que los Veintisiete consideran esencial ante los ataques, amenazas y obstrucciones registrados en las últimas semanas. La declaración incluye una condena explícita a "cualquier acto que impida que los buques entren o salgan del estrecho de Ormuz".

Preocupación por la región y rechazo a los ataques de Irán

En su mensaje más político, los líderes europeos alertan de que la situación en Irán y en el entorno "amenaza la seguridad regional y global". Por eso vuelven a pedir máxima moderación, protección de la población civil y respeto escrupuloso del derecho internacional.

La cumbre también incluye una condena enérgica de los recientes ataques militares lanzados por Irán contra países vecinos, junto a un gesto de solidaridad hacia los Estados afectados. Y hay una petición directa a Teherán: que tanto él como sus aliados cesen de inmediato los ataques y respeten la soberanía e integridad territorial de los países de la región.

Defensa aérea y drones: cooperación y advertencias

El texto subraya la "importancia de una acción concertada" para ayudar a los socios regionales a reforzar sus capacidades de defensa aérea y antidrón, un ámbito clave en un conflicto donde los ataques con UAV se han convertido en un arma de uso habitual.

Un punto llamativo de las conclusiones es la referencia a Ucrania: la UE señala que Kiev está dispuesta a proporcionar apoyo y conocimientos técnicos en materia de defensa aérea y contra drones a varios países del Golfo, un gesto inusual que subraya hasta qué punto la guerra en Europa y la tensión en Oriente Medio empiezan a cruzarse en los debates estratégicos de la Unión.